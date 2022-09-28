Глава ЕК после инцидентов на «Северных потоках» пригрозила ответными действиями

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на «Северных потоках» пригрозила ответом на «преднамеренное нарушение» европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.

Фон дер Ляйен отметила в соцсетях, что обсудила «акт саботажа» с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, пишет РИА Новости.

«Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным действиям», — написала глава ЕК.