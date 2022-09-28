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    Глава ЕК после инцидентов на «Северных потоках» пригрозила ответными действиями

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    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на «Северных потоках» пригрозила ответом на «преднамеренное нарушение» европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.

    Фон дер Ляйен отметила в соцсетях, что обсудила «акт саботажа» с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, пишет РИА Новости.

    «Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным действиям», — написала глава ЕК.

    Она также подчеркнула, что необходимо провести расследование инцидентов, получить «полную ясность о событиях и причинах».

    В понедельник, 26 сентября, Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток «Северного потока 2» (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор «Северного потока». Причины также не известны.

    Работа «Северного потока» приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens.

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