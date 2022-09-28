Глава ЕК после инцидентов на «Северных потоках» пригрозила ответными действиями

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на «Северных потоках» пригрозила ответом на «преднамеренное нарушение» европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
Фон дер Ляйен отметила в соцсетях, что обсудила «акт саботажа» с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, пишет РИА Новости.
«Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным действиям», — написала глава ЕК.
Она также подчеркнула, что необходимо провести расследование инцидентов, получить «полную ясность о событиях и причинах».
В понедельник, 26 сентября, Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток «Северного потока 2» (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор «Северного потока». Причины также не известны.
Работа «Северного потока» приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens.