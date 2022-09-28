В соцсетях распространяется «аптечка мобилизованного». Почему у врачей к ней вопросы

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Поделиться Поделиться





В социальных сетях распространяется список лекарств и медицинских изделий, которые следует взять с собой мобилизованным. Они и их родители рассказывают, что в аптеках большей части перечисленного уже не найти, покупают в интернет-магазинах. Но там в основном осталось всё самое дорогое. В итоге набор мобилизованного обходится в сумму до 20–25 тысяч рублей, а если нужны еще лекарства, то и до 30. «Фонтанка» спросила у врачей — пригодится ли он служивым?



Список, который распространяется в соцсетях:



1. Жгут «Турникет» и резиновый жгут (4 штуки, один на бронежилете, другой в аптечке)

2. ППИ — пакет перевязочный индивидуальный/бандаж

3. Повязка/гранулы/бинт гемостатический

4. Повязка/Гель от ожогов

5. Окклюзионный пластырь

6. Декомпрессионная игла АРС

7. Назофарингеальный воздуховод

8. Перчатки медицинские

9. Медицинские тупоконечные ножницы (для срезания одежды)

10. Промедол (выдаётся в ППД)

11. Аварийное одеяло

12. Противошок («Дексаметазон» + «Кеторолак» + «Кордиамин» — смешать все в шприц)



«Надейся на лучшее, готовься к худшему», — так думают все, кто в панике собирает аптечку своим мобилизованным. Неважно, уехали они уже на сборы или нет, — ее можно привезти в часть. Что и сколько стоит, тоже неважно, причем потраченных денег никто не пожалеет, если покупки останутся неиспользованными. «Фонтанка» внимательно посмотрела, что соцсети рекомендуют сложить в аптечку, и предложила врачам прокомментировать, зачем всё это нужно мобилизованному. Точнее, нужно ли.

«Можно взять с собой хоть медицинский склад, если здоровья хватит его носить, дело хозяйское. Только стоит помнить, что человек мобилизуется не на деревню к дедушке, а в ряды Вооруженных сил. Там каждому бойцу выдается стандартная универсальная аптечка, которая собрана для спасения жизни раненого, в ней всё необходимое есть, и оно занимает небольшой объем, — объясняет заведующий травматологическим отделением одной из больниц Петербурга. — Когда собираешь аптечку, надо помнить, что есть лекарства, которые опасно брать с собой, — те же наркотические анальгетики, которые и без мобилизации, мягко говоря, запрещено использовать в соответствии с Уголовным кодексом, а также другие сильнодействующие препараты, если человек в силу состояния здоровья не принимает их регулярно и у него нет рецепта на эти лекарства».



Большую часть медицинских изделий и лекарств из списка, гуляющего в соцсетях, человек не сможет использовать без специальной медицинской подготовки. А если учесть, что, отправляясь на поле боя, он берет с собой очень ограниченный по весу объем вещей, ему придется выбирать, что нужнее. Травматолог объясняет: «Если он этого не понимает, то проживет недолго. Ветераны Великой Отечественной войны рассказывали, что самое страшное в вещмешке — тушенка: если ты взял ее с собой, значит, не взял магазин с боеприпасами. Собирать с собой дома можно всё, что угодно, но это пригодится до того момента, пока не понадобится взять в руки автомат и идти».



Кто, не будучи ни врачом, ни медбратом, сможет правильно установить назофарингеальный воздуховод (стоимость до 3 тысяч рублей)? Он требуется человеку, у которого есть повреждения рта или запал язык — когда он лежит на спине, перекрываются дыхательные пути, можно задохнуться или захлебнуться рвотными массами/кровью. Воздуховод вводится через нос, чтобы человек мог дышать. «Здесь есть большое медицинское но: во-первых, использовать его, не имея специальных навыков, невозможно, во-вторых, он всегда есть у медицинского персонала медсанчасти».



Декомпрессионная игла АRS — Air Release System, система для стравливания воздуха из легких (6,5–8,5 тысячи рублей). Это действительно игла — большая, полая внутри, она втыкается в лёгкое. В полевых условиях ее применяют для оказания первой помощи пациентам с симптомами коллапса легкого, чтобы откачать лишний воздух из грудной клетки. Ее применение на практике неспециалистом однозначно опасно — как, куда и насколько она должна проникнуть через ткани в лёгкое, неподготовленному непонятно. Да и вряд ли он сможет ее правильно воткнуть. Так что, спасая человека, по неосторожности его можно убить.



Противошоковая инъекция («Дексаметазон» + «Кеторолак» + «Кордиамин» — смешать всё в шприц), стоимость трех препаратов в ампулах 700–800 рублей. «Те, кто это пишет, пусть представят себе состояние тяжелораненого, который пошевелиться не может. Он станет искать в вещмешке аптечку, в аптечке искать три ампулы и шприц, вскрывать их, наполнять шприц? Нереально ведь! Если инъекция предназначена пострадавшему сослуживцу, известно, можно ли ему вводить эти препараты или нет? У лекарств есть серьезные противопоказания. Принять решение о таком противошоке может только врач. Есть большой риск навредить, а не помочь человеку», — говорит травматолог.

В списке есть препарат «Промедол» — опиоидный анальгетик. Врач говорит: «Это к вопросу об уголовной ответственности. Возможно, в ту аптечку, что выдается солдатам или их командиру, он и входит (их состав менялся), но это точно нельзя купить в аптеке, чтобы увезти с собой».

Если исключить из списка перчатки и ножницы — точно не самое необходимое в экстремальной ситуации, то остальное, а это в основном специализированные повязки, может пригодиться, если их не хватит в универсальной аптечке бойца. Но лучше бы хватило, потому что цены на них совсем негуманные.



Например, «ППИ/бандаж». Это пакет перевязочный индивидуальный — фиксирующий эластичный бандаж («бинт») с жестким кольцом для затягивания и «подушечками», которые прибинтовываются к месту поражения для остановки кровотечения. Стоит от 300 до 3,5 тысячи рублей. Или окклюзионный (вентилируемый) пластырь, используемый при пневмотораксе — состоянии, угрожающем жизни. Этим пластырем герметизируются открытые повреждения грудной клетки. Стоит он от 350 до 8 тысяч рублей. Повязки (пластыри) от ожогов — в зависимости от количества в упаковке и размера за 1 тысячу рублей можно купить от 3 до 10 штук.

Гранулы, гемостатический бинт: это бинт, пропитанный специальным составом, останавливающий кровотечения, гранулы — тоже для свертывания крови. Бинт стоит от 500 до 2,5 тысячи, гранулы — 1–3 тысячи рублей.



Есть еще в этом списке «аварийное одеяло», в интернет-магазинах оно стоит от 200 до 800 (со скидкой) рублей, но все дешевые уже раскуплены. Впрочем, то же самое можно сказать обо всех медицинских изделиях — видимо, список внушает доверие, и народ закупает всё, что в нем упомянуто, поэтому «в наличии» — только дорогое.



Под номером 1 в списке — жгут «Турникет» (цена от 500 рублей) и еще 4 резиновых кровоостанавливающих жгута (от 300 рублей за штуку). Они включены в автомобильные аптечки, и многие приблизительно знают, когда и как ими пользоваться. Однако заведующий травматологическим отделением одной из городских больниц не уверен в том, что в стрессовой ситуации, непонятно в каких погодных условиях немедик сможет всё сделать правильно. При использовании таких жгутов важно выполнять правила их наложения. Обычно говорят, что нужно в затянутый жгут запихать записку с временем его установки и снять его через час в холодную погоду, через два — в жаркую. «А если раненый находится на улице — там дождь и слякоть, он без сознания — сообщить ничего не может, бумажка размокла — что на ней написано, никому неизвестно. Поэтому писать время установки нужно на коже. Видели, как переносят раненых на носилках? У них и на лбу несмываемым красным фломастером написана буква Т, чтобы их в первую очередь врачи забирали на осмотр: промедление чревато потерей руки или ноги, на которые наложен такой жгут».



Аптечку от соцсетей врачи называют противоречивой, но говорят, что какие-то лекарства с собой брать нужно. В первую очередь те, что человек принимает постоянно в связи с каким-то заболеванием. А затем всё, что может понадобиться «незапланированно», как, например, «Лоперамид», активированный уголь или «Энтеросгель» при отравлении с поносом, нестероидный противовоспалительный препарат «Найз», «Нурофен» или «Ибупрофен», они годятся и температуру сбить, и боль унять — неважно, нога болит или голова. По осенней погоде — капли в нос и что-то вроде «Ринзы» или «Тамифлю». На всякий случай «Капотен» — скорая помощь при высоком давлении, гипертония так распространена, что кому-нибудь да понадобится.



Из таких же соображений хорошо бы взять с собой «Омепразол» или любой другой препарат из группы ингибиторов протонной помпы — от обострения гастрита никто не застрахован. Мазь или порошок «Банеоцин» — он быстро заживляет небольшие раны, но сойдет и зеленка с йодом. Кстати, «Йодомарин» (калия йодид) тоже не помешает, хотя бы для спокойствия.



Каждый знает, какие проблемы со здоровьем беспокоят в мирной жизни, они никуда не уйдут и на службе в ВС. Поэтому взять с собой тот препарат, который всегда лежит в домашней аптечке, стоит.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

