Два самолета авиакомпании «Аэрофлот» вместо Еревана приземлились в Минводах

Два рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU 7072 и SU 1868, вылетевших вечером из Москвы в Ереван, не долетели до столицы Армении и вынуждены были запросить посадку в Минводах. Изменение направления зафиксировал 27 сентября онлайн-сервис FlightRadar.
Телеграм-каналы сообщают, что причина может крыться в истекшей лицензии Аэробусов. Официального подтверждения этой информации нет. В авиакомпании на данный момент комментируют только одну посадку в Минводах.
«Рейс Аэрофлота от 27 сентября, следующий из Шереметьево в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам. Пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта и обеспечиваются в соответствии со стандартами авиакомпании и Федеральными авиационными правилами. Полет в аэропорт назначения будет продолжен после замены воздушного судна», — объяснили в пресс-службе ПАО «Аэрофлот».