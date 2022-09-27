Два самолета авиакомпании «Аэрофлот» вместо Еревана приземлились в Минводах

Два рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU 7072 и SU 1868, вылетевших вечером из Москвы в Ереван, не долетели до столицы Армении и вынуждены были запросить посадку в Минводах. Изменение направления зафиксировал 27 сентября онлайн-сервис FlightRadar.



Телеграм-каналы сообщают, что причина может крыться в истекшей лицензии Аэробусов. Официального подтверждения этой информации нет. В авиакомпании на данный момент комментируют только одну посадку в Минводах.