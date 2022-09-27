Борец с насекомыми из Ивангорода попытался сжечь «Красную звезду» в Приозерске

Житель Ивангорода задержан после «зажигательного шоу» у здания, в котором располагается приозерская районная газета «Красная звезда». Об этом 27 сентября сообщает 47news.
Инцидент произошел накануне вечером. Редакция, расположенная на улице Советской в райцентре, была атакована «коктейлями Молотова». До цели бутылки не долетели, видимо, благодаря измененному состоянию метателя. Житель приграничного города рассказал, что был в Приозерске в командировке. Он приехал как специалист по травле насекомых на заказ. Предполагается, что взгляд мужчины зацепился за вывеску «Красная звезда». У Богданова (фамилия задержанного) пошли ассоциации, в итоге он якобы кинул пару бутылок с зажигательной смесью куда-то в сторону дома.
47news
«Вчера в состоянии алкогольного опьянения кинул бутылки с зажигательной смесью. Две даже. В связи с ситуацией в стране у меня болело сердце. Я не хотел вот этого всего видеть», — заявил он в полиции.