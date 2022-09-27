КАД в Буграх не поделили легковая и два грузовика. Движение затруднено

Внутреннее кольцо КАД в районе Бугров стало застойным участком после аварии с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. В результате ДТП фуру развернуло на две полосы. Об этом 27 сентября сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточняет, что информация об аварии на 25-м километре внутреннего кольца поступила в шесть вечера. Заняты 2-я и 3-я полосы, есть пострадавший.



Движение затруднено и осуществляется по первой полосе. На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации и скорая.

