«Уже можно сдавать билеты». Группа «АИГЕЛ» объявила об отмене концертов, в том числе в Петербурге

Российский электронный хип-хоп дуэт «АИГЕЛ» 27 сентября на своей странице «ВКонтакте» предложил поклонникам сдавать билеты на свои концерты. Артисты объяснили это своим попаданием в список запрещенных групп и возникшими в связи с этим проблемами. По их информации, клубы разных городов оказались вынуждены отменить выступления коллектива, ссылаясь на препоны со стороны властей.



Среди тех городов, где должны были выступать музыканты, — Петербург, здесь концерт планировался 16 декабря. Также отменяются выступления в Краснодаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Москве.

