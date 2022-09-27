«Уже можно сдавать билеты». Группа «АИГЕЛ» объявила об отмене концертов, в том числе в Петербурге

Российский электронный хип-хоп дуэт «АИГЕЛ» 27 сентября на своей странице «ВКонтакте» предложил поклонникам сдавать билеты на свои концерты. Артисты объяснили это своим попаданием в список запрещенных групп и возникшими в связи с этим проблемами. По их информации, клубы разных городов оказались вынуждены отменить выступления коллектива, ссылаясь на препоны со стороны властей.
Среди тех городов, где должны были выступать музыканты, — Петербург, здесь концерт планировался 16 декабря. Также отменяются выступления в Краснодаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Москве.
Часть поклонников отреагировала за заявление коллектива с удивлением. Другие — с пониманием.
«Я удивлялся, почему так долго это не происходит, сразу же после февральских событий группа свой месседж озвучила по данному поводу», — прокомментировал один из них, Антон.
При этом «АИГЕЛ» назвали дату своего предполагаемого внесения в список — 1 сентября. В Петербурге группа выступала 24 августа в пространстве Roof Place в рамках благотворительного фестиваля «Антон тут рядом».