На острове Врангеля «переписали» белых медведей. Впервые за ними наблюдали с беспилотников

В Чукотском автономном округе завершился первый этап «Беломедвежьей переписи». Участники научно-исследовательской экспедиции наблюдали и считали медведей на острове Врангеля, впервые опробовав для мониторинга в суровых арктических условиях беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан».
Авиамониторинг белых медведей на острове Врангеля проводили в первой половине сентября, когда полоса льда у берегов уже всего, и все медведи сосредоточены на острове, рассказали 27 сентября в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России. В это время поверхность земли еще темная, и животные на ней хорошо заметны. Фото- и видеокамеры высокого разрешения легко обнаруживают их с высоты 200–300 метров, на которой работают беспилотники.
За время экспедиции «Орланы» налетали 8 317 километров за более чем 103 часа и сделали почти 23 тысячи снимков. Были обследованы разные типы биотопов: побережье, равнины, горы. Места обнаружения белых медведей кадрировали с координатно-временной привязкой. Подсчитав количество визуальных встреч белых медведей в полосе обзора, специалисты насчитали 358 животных.
Помимо учета численности медведей ученых интересовало распределение их по острову, состояние медведей и мест их обитания, а также их добыча: моржи, киты, нерпы, лахтаки, овцебыки и околоводные птицы. Были собраны сведения о случаях гибели животных, вынесенных или павших на побережье, а также кормления медведей падалью. Заодно беспилотники отсняли места скопления «объектов накопленного вреда» от человеческой деятельности.
«Метод мониторинга белых медведей с использованием БПЛА «Орлан» планируется широко внедрить в Арктической зоне Российской Федерации для учета численности других популяций белого медведя», — отметила руководитель экспедиции и заместитель директора Росзаповедцентра Ольга Кревер.
Одновременно с авиамониторингом учетные работы вели и на земле. Несколько членов экспедиции объезжали территорию острова на вездеходе, фиксируя на фото и видео места встреч и скоплений животных и отбирая образцы воды, снега и грунта для исследований на загрязненность. Вторая группа вела визуальный учет белых медведей по кольцевому многолетнему маршруту. Позднее эти сведения и данные авиасъемок сравнят и проанализируют, а на основании архива собранных материалов рассчитают численность белых медведей на острове.