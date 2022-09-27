На острове Врангеля «переписали» белых медведей. Впервые за ними наблюдали с беспилотников

В Чукотском автономном округе завершился первый этап «Беломедвежьей переписи». Участники научно-исследовательской экспедиции наблюдали и считали медведей на острове Врангеля, впервые опробовав для мониторинга в суровых арктических условиях беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан».

Авиамониторинг белых медведей на острове Врангеля проводили в первой половине сентября, когда полоса льда у берегов уже всего, и все медведи сосредоточены на острове, рассказали 27 сентября в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России. В это время поверхность земли еще темная, и животные на ней хорошо заметны. Фото- и видеокамеры высокого разрешения легко обнаруживают их с высоты 200–300 метров, на которой работают беспилотники.