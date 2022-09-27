«Мне так не хватает тепла». Конькобежец Арефьев отрубил себе топором два кончика пальцев

Российский конькобежец Артём Арефьев отрубил себе топором два кончика пальцев левой руки — указательный и большой. О бытовой травме он рассказал 27 сентября в своём Telegram-канале.



«А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», — сказал спортсмен.