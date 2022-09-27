«Мне так не хватает тепла». Конькобежец Арефьев отрубил себе топором два кончика пальцев

Российский конькобежец Артём Арефьев отрубил себе топором два кончика пальцев левой руки — указательный и большой. О бытовой травме он рассказал 27 сентября в своём Telegram-канале.
«А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», — сказал спортсмен.
В беседе с ТАСС он добавил, что рассчитывает восстановиться к началу тренировок.
«Я съездил в травму, на всякий случай сделал прививку от столбняка, потому что топор не был похож на обеззараженный. У нас до 2 октября отдых, они подзаживут, сами понимаете, это кончики пальцев», — отметил Арефьев.
По его словам, сама травма несерьёзная, единственный минус — неудобно собирать кубик Рубика и играть в игры на телефоне.
Артёму Арефьеву 21 год. На Олимпийских играх в Пекине он занял седьмое место на дистанции 500 м.