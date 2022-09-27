    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, вос

    759мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd58eur55.93
    ТЕМА ДНЯ

    Ситуация на границах

    Что взять с собойСитуация на границахМобилизация без военникаСправки от мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    «Мне так не хватает тепла». Конькобежец Арефьев отрубил себе топором два кончика пальцев

    7013

    Российский конькобежец Артём Арефьев отрубил себе топором два кончика пальцев левой руки — указательный и большой. О бытовой травме он рассказал 27 сентября в своём Telegram-канале.

    «А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», — сказал спортсмен.

    В беседе с ТАСС он добавил, что рассчитывает восстановиться к началу тренировок.

    «Я съездил в травму, на всякий случай сделал прививку от столбняка, потому что топор не был похож на обеззараженный. У нас до 2 октября отдых, они подзаживут, сами понимаете, это кончики пальцев», — отметил Арефьев.

    По его словам, сама травма несерьёзная, единственный минус — неудобно собирать кубик Рубика и играть в игры на телефоне.

    Артёму Арефьеву 21 год. На Олимпийских играх в Пекине он занял седьмое место на дистанции 500 м.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close