Теперь и на зеленой. Мобильная связь и интернет ловят во всех тоннелях петербургского метро

Скоростной мобильный интернет и мобильная связь теперь доступны на всех ветках и в тоннелях петербургского метро. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.



«Это стало возможным после того, как оператор Tele2 запустил сеть в тоннелях Фрунзенско-Приморской линии, а также в тоннелях между станциями «Беговой», «Зенит» и «Приморской». Напомним, что мобильная связь от других операторов уже работает на остальных ветках метро», — заявили там.

