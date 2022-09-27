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    Теперь и на зеленой. Мобильная связь и интернет ловят во всех тоннелях петербургского метро

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    Скоростной мобильный интернет и мобильная связь теперь доступны на всех ветках и в тоннелях петербургского метро. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

    «Это стало возможным после того, как оператор Tele2 запустил сеть в тоннелях Фрунзенско-Приморской линии, а также в тоннелях между станциями «Беговой», «Зенит» и «Приморской». Напомним, что мобильная связь от других операторов уже работает на остальных ветках метро», — заявили там.

    Самым загруженным по интернет-трафику назвали перегон «Адмиралтейская» — «Спортивная», за неделю абоненты в нем прокачивают более 1 Тб. А среди станций лидирует «Садовая» — более 3,4 Тб трафика мобильного интернета за неделю.

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