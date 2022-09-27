Избиркомы обнародовали первые результаты голосования в Донбассе

Появились первые результаты голосования в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской области по вхождению в состав России. Данные приводит ТАСС со ссылкой на избиркомы.



В ДНР по итогам обработки более 12% протоколов за присоединение к РФ проголосовали 97,74% избирателей. В ЛНР — 97,77% (обработано 12,06% протоколов). А в Херсонской области — 97,47% (12% протоколов). Уточняется, что речь идет об участках на территории РФ, где проголосовать могли беженцы и дипкорпус.

