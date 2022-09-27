    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, вос

    759мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd58eur55.93
    ТЕМА ДНЯ

    Ситуация на границах

    Что взять с собойСитуация на границахМобилизация без военникаСправки от мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Избиркомы обнародовали первые результаты голосования в Донбассе

    9227

    Появились первые результаты голосования в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской области по вхождению в состав России. Данные приводит ТАСС со ссылкой на избиркомы.

    В ДНР по итогам обработки более 12% протоколов за присоединение к РФ проголосовали 97,74% избирателей. В ЛНР — 97,77% (обработано 12,06% протоколов). А в Херсонской области — 97,47% (12% протоколов). Уточняется, что речь идет об участках на территории РФ, где проголосовать могли беженцы и дипкорпус.

    В Запорожской области первые результаты обещают обнародовать в 21:00 мск, об этом сказал глава администрации региона Евгений Балицкий, сообщает РИА Новости.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close