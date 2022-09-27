В больницах Петербурга — красные светофоры. Они зовут доноров

В Петербурге донорские светофоры — красно-желтые. Больницам не хватает крови почти всех групп и резусов. И на Городской станции переливания крови, которая обеспечивает многие медицинские учреждения, ждут доноров – всех, кто готов спасать чью-то жизнь.

Зеленый цвет на светофорах означает, что крови какой-то группы и резус-принадлежности достаточно и с визитом в службу/отделение переливания можно повременить. В ГСПК зеленым отмечена только IV группа, хватает и положительного и отрицательного резус-фактора. Желтым — только II группа и только положительный резус-фактор, это значит, что крови данной группы и резус-принадлежности недостаточно, нужно прийти и сдать кровь. Остальные группы крови со всеми резус-факторами горят красным цветом — у медицинских учреждений потребность повышенная, они просят доноров сдать кровь.



С кровью плохо и в гражданской медицине, и в военной. Например, донорский светофор больницы святого Георгия — практически весь красный, зеленый цвет — только напротив III и IV групп с положительным резус-фактором. НМИЦ онкологии всегда сообщает, что кровь требуется срочно: здесь лечатся дети и взрослые в том числе с гематологическими заболеваниями – донорские компоненты крови необходимы каждый день, от них зависит успех лечения, а иногда и жизнь. Сейчас у НМИЦ остро не хватает I группы с положительным и отрицательным резус-фактором, II — тоже плюс и минус, III — только с отрицательным.



У Военно-медицинской академии напряженно со всеми без исключения группами крови с отрицательным резусом. С положительным – у всех групп горит желтым, то есть и эти запасы недостаточны.

Татьяна Засухина, главный врач Городской станции скорой помощи, на вопрос «Фонтанки»: «Почему в городе возникла такая явная нужда в крови?», ответила: «Ничего страшного не происходит. Ни красный, ни желтый цвет, которым отмечаются определенные группы крови, не стоит трактовать как катастрофу и обескровливание. Это приглашение донорам – «с такими-то группами крови вы нужны, приходите, необходимо пополнить запасы. А с такими-то — идти не надо».

