Требуют ксерокопию паспорта. Сбер предупредил о мошенниках, торгующих «белыми» военными билетами

О мошенниках, торгующих якобы «белыми» военными билетами и справками о непригодности к военной службе, читателей «Фонтанки» 27 сентября предупредил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.
Потенциальных клиентов, желающих избежать мобилизации, авантюристы ищут в пабликах, посвященных выезду из страны. За 48 часов им обещают обеспечить регистрацию в военкомате с занесением в базу, изготовить документы, необходимые для пересечения границы, и доставить их в любую точку РФ. От заказчика требуется 27 тысяч рублей оплаты, фотография и ксерокопия всех страниц паспорта. Нетрудно догадаться, что, получив предоплату, дельцы перестают выходить на связь, а заказчик компрометирует свои персональные данные.
«Мошенники специально участвуют в распространении информации, призванной вывести людей из равновесия и заставить совершать необдуманные, неправильные поступки», — отметил Станислав Кузнецов.
Он призвал клиентов руководствоваться законом, здравым смыслом и информацией, полученной из соответствующих официальных источников, а также рассказать о преступной схеме друзьям и родным.