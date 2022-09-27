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    КАД от ЗСД до Приморского шоссе расширят до шести полос

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Последний четырехполосный участок КАД Петербурга ждет реконструкция в ближайшие годы. Десять километров магистрали расширят до шести полос.

    ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило государственный контракт на реконструкцию участка КАД от ЗСД до Приморского шоссе, сообщает пресс-служба дорожного управления 27 сентября. На отрезке с 0-го по 10-й километр кольцевой частично расширят земляное полотно и переделают конструктивные слои дорожной одежды. Одной из задач будет устранить характерные для этого участка отраженные трещины в покрытии проезжей части.

    В рамках реконструкции переустроят три путепровода, включая проходящие над Пушкинской улицей и Приморским шоссе. На них заменят мостовое полотно и частично отремонтируют опоры, пролетное строение и участки сопряжений с насыпью. На путепроводе через Приморское шоссе установят подъемные платформы для маломобильных людей, а на съездах развязки уложат новый асфальт.

    Помимо этого построят локальные очистные сооружения и гидроботанические площадки, а также новую систему водоотвода и дождевой канализации, которые будут очищать воду с проезжей части. Освещать дорогу будут высокомачтовые осветительные комплексы со светодиодными светильниками.

    Работы планируется выполнить до конца августа 2026 года. В итоге ширина проезжей части КАД составит 22,5 метра, а разделительной полосы — 5 метров. На площадках отдыха установят беседки и мусорные контейнеры, высадят деревья и кусты. Проект также предусматривает установку акустических экранов вдоль дороги и стеклопакетов в расположенных рядом жилых домах. Кроме того, на магистрали смонтируют сетчатое ограждение от диких животных.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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