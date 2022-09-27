Ещё один повод бросить пить. Минфин предложил повысить минимальные цены на крепкий алкоголь

Минфин России предложил с 2023 года повысить минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки. Проект поправок опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Так, розничная цена водки, передает 27 сентября РИА Новости, может составить 281 рубль за 0,5 литра (сейчас — 261 рубль), коньяка — 517 рублей за тот же объём (с текущих 480 рублей), бренди — 375 рублей (с нынешних 349).

Минимальные розничные цены в РФ — способ борьбы с дешёвым контрафактным алкоголем на рынке.