В РЖД готовы возвращать деньги мобилизованным, по невозвратным билетам и абонементам на электрички тоже

Компания РЖД заявила, что вернет деньги за билеты на поезда мобилизованным и тем, кто вместе с ними собирался в поездку. Для этого надо прийти в кассу с повесткой.

О возврате компания сообщает в телеграм-канале 27 сентября. После предъявления повестки или мобилизационного предписания с указанными сроками явки в сборный пункт РЖД готова вернуть деньги за любые билеты, в том числе невозвратные и на пригородные поезда. Абонементов это тоже касается. Никаких сборов и плат не предусмотрено, заверили в компании.