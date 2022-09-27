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    В РЖД готовы возвращать деньги мобилизованным, по невозвратным билетам и абонементам на электрички тоже

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    Компания РЖД заявила, что вернет деньги за билеты на поезда мобилизованным и тем, кто вместе с ними собирался в поездку. Для этого надо прийти в кассу с повесткой.

    О возврате компания сообщает в телеграм-канале 27 сентября. После предъявления повестки или мобилизационного предписания с указанными сроками явки в сборный пункт РЖД готова вернуть деньги за любые билеты, в том числе невозвратные и на пригородные поезда. Абонементов это тоже касается. Никаких сборов и плат не предусмотрено, заверили в компании.

    Условия распространяются и на членов семьи, которые собирались с мобилизованным в поездку.

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