Короли квадратных метров: кто из застройщиков лидирует по вводу нового жилья

Портал Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) опубликовал промежуточные данные по вводу жилья в Петербурге по итогам восьми месяцев 2022 года. На первом месте оказался холдинг Setl Group, который ввел 486 тыс. кв. м жилья и занял долю в 26 % в общем объеме строительства в регионе.



Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Согласно данным ЕРЗ, на второй строчке рейтинга расположилась ГК «Главстрой» со 168,8 тыс. кв. м , третье место занимает «Группа ЛСР», которая ввела в этом году 146 тыс. кв. м . Пятерку замыкают Группа «Эталон» ( 131 тыс. кв. м ) и Группа ЦДС ( 99,1 тыс. ). Впервые в десятке оказалась компания «Отделстрой» с показателем 51,4 тыс. кв. м . При составлении рейтинга учитывали площадь всех жилых помещений (без балконов, лоджий, террас) с опубликованными разрешениями на ввод в эксплуатацию. Некоторые застройщики из десятки стабильно входят в число лидеров, держат высокий уровень ввода или постоянно увеличивают его даже в условиях глобальной нестабильности. Кто-то из игроков специально работает над объемами, а кто-то считает, что просто нужно делать свою работу в рамках намеченных планов и за показателями не гнаться.



— Здесь нет никакого соревнования, и рейтинги сами по себе мало о чём говорят — это просто цифры, — говорит Эдуард Тиктинский, президент Группы RBI (7 место в рейтинге, 78,9 тыс. кв. м ). — У каждого девелопера своя стратегия, свои целевые показатели и сроки ввода объектов. Мы в RBI свои планы не меняем: строительство и продажи ведём по графику, активно пополняем земельный банк.

Работа над результатом

Среди причин, которые помогли компаниям войти в десятку по вводу и показать высокие результаты, каждый застройщик видит что-то свое.



Как отметил Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК» (6 место в рейтинге, 79,9 тыс. кв. м ), наращивать и сохранять высокие темпы ввода нового жилья в нынешней ситуации помогает совокупность факторов: планирование, финансовая устойчивость компаний, спрос и покупательная способность, законодательство, производственные мощности смежных отраслей, развитие районов, городское планирование. По его словам, в текущей ситуации результаты дают процессы, запущенные ранее. Однако они же становятся основой для запуска новых проектов, откладывать которые не стоит. В таком случае объемы строительства остаются на сравнимых величинах или растут, насколько позволяет экономика.



— Мы досрочно завершили строительство крупного объекта — апарт-комплекса START, — пояснил Софронов. — Почти одновременно с ним мы ввели в эксплуатацию апарт-отель Putilov Avenir. Помимо объемов, мы уже более двух лет сохраняем высший балл, «пятерку», по своевременности ввода жилья. Искренне радует то, что в топ-10 застройщиков Петербурга таких большинство. То есть крупнейшие девелоперы города, помимо объемов, на практике гарантируют и выполнение обязательств перед покупателями по срокам.



Как отметили в пресс-службе холдинга Setl Group (1 место рейтинга, 456,4 тыс. кв. м ), все процессы в компании выстроены таким образом, чтобы жилые комплексы всегда сдавались в срок, и за выполнением обязательств перед дольщиками строго следили, всё это помогает долгие годы лидировать по вводу.



— Благодаря этому Setl Group присвоен наивысший рейтинг ЕРЗ (5 баллов из 5) за соблюдение декларируемого срока ввода жилья, — пояснили представители холдинга. — Максимальное значение рейтинга означает, что своевременный ввод в эксплуатацию строящихся домов достигает 100 % . Холдинг также неоднократно ставился обладателем золотого знака общественного контроля «Надежный застройщик России» и входит в список системообразующих компаний России. Еще компания сотрудничает с крупнейшими банками в рамках проектного финансирования. В июне этого года национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг холдинга Setl Group на уровне A(RU). Прогноз изменения рейтинга — «Стабильный». Данный уровень рейтинга остается самым высоким в России среди публичных компаний, рейтингуемых АКРА в секторе «Строительство и недвижимость». Присвоение такого рейтинга обусловлено сильной рыночной позицией компании, бизнес-профилем и географической диверсификацией, а также крупным размером бизнеса, высокой рентабельностью, ликвидностью и обслуживанием долга, низкой долговой нагрузкой.



— С момента создания стратегия нашей компании строилась на развитии крупных территорий, мы предложили рынку Петербурга новый комплексный подход, — добавил Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург» (2 место в рейтинге, 168,6 тыс. кв. м ). — С 2011 года ежегодно мы сдаем 200–300 тыс. «квадратов» комфортного жилья, социальные объекты, развиваем транспортную сеть внутри своих ЖК и благоустраиваем территорию. Несмотря на внешние факторы, мы придерживаемся планов по строительству, сохранению качества жилья и выполнению всех взятых на себя обязательств перед дольщиками. Мы рассматриваем и новые земельные участки — возможно, расскажем о них в следующем году.



В этом же году компания сдала 16-ю очередь в жилом комплексе «Северная долина», на завершающей стадии строительства 6-я очередь в экорайоне «Юнтолово». На этапе проектирования сразу три перспективных квартала — один в ЖК «Северная долина» и два — в ЖК «Юнтолово», в 2023 планируют приступить к их освоению. Не забывают и о строительстве объектов социальной и транспортной инфраструктуры — сейчас одновременно возводятся семь объектов, среди которых две поликлиники, школы и сады.

— Поддерживать высокие темпы ввода позволяют объекты, стартовавшие 2,5–3 года назад, которые в текущий момент в меньшей степени зависят от наполнения эскроу-счетов и, соответственно, имеют высокие темпы строительства, даже в условиях дефицита инженерного оборудования, — пояснил Дмитрий Макаров, коммерческий директор компании Полис (8 место в рейтинге, 59,5 тыс. кв. м ). — Нашей компании помогает вводить дома вовремя и занимать топовые места по вводу проявленное доверие наших многочисленных клиентов, которые приобрели у нас квартиры, что, безусловно, возлагает на нас ответственность построить объект качественно и вовремя или даже раньше срока.



Что влияет на ввод?

Вводу объекта предшествует его запуск, поэтому временное сокращение объема ввода может быть связано с событиями, которые происходили в прошлом, — такие, как переход на эскроу либо изменения в законодательстве, процедурах и сроках выдачи РНС. Как отметил Дмитрий Макаров, всё это может быть связано с введением новых органов принятия решения либо со смещением основных пятен застройки из города в область, ввиду того, что отсутствуют земельные участки с готовой документацией.

Как пояснил Сергей Софронов, поскольку девелопмент является цикличным процессом, те или иные перемены в экономике, финансовом секторе и производственной сфере отражаются на подготовке новых проектов и влияют на объемы ввода в ретроспективе двух-трех лет.

— В определенный момент может заключаться меньше сделок по покупке участков, может резко вырасти ставка по проектному финансированию, может «исчезнуть» льготная ипотека, могут вырасти в цене стройматериалы или сократиться номенклатура, — пояснил он. — И так далее. Прямо сейчас есть свежий пример того, как это бывает. Подобные явления, особенно если они случаются в тандеме, приводят к отложенным последствиям в виде сокращения ввода недвижимости. Для выполнения планов из года в год необходима стабилизация. Девелопмент, с имеющимся стремлением и характером работы ведущих строительных компаний, сам по себе является довольно мощным стабилизирующим фактором экономики Петербурга. Но и он подвержен влиянию внешних обстоятельств.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»