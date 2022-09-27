Короли квадратных метров: кто из застройщиков лидирует по вводу нового жилья

Портал Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) опубликовал промежуточные данные по вводу жилья в Петербурге по итогам восьми месяцев 2022 года. На первом месте оказался холдинг Setl Group, который ввел 486 тыс. кв. м жилья и занял долю в
Согласно данным ЕРЗ, на второй строчке рейтинга расположилась ГК «Главстрой» со
— Здесь нет никакого соревнования, и рейтинги сами по себе мало о чём говорят — это просто цифры, — говорит Эдуард Тиктинский, президент Группы RBI (7 место в рейтинге,
Работа над результатом
Среди причин, которые помогли компаниям войти в десятку по вводу и показать высокие результаты, каждый застройщик видит что-то свое.
Как отметил Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК» (6 место в рейтинге,
— Мы досрочно завершили строительство крупного объекта — апарт-комплекса START, — пояснил Софронов. — Почти одновременно с ним мы ввели в эксплуатацию апарт-отель Putilov Avenir. Помимо объемов, мы уже более двух лет сохраняем высший балл, «пятерку», по своевременности ввода жилья. Искренне радует то, что в топ-10 застройщиков Петербурга таких большинство. То есть крупнейшие девелоперы города, помимо объемов, на практике гарантируют и выполнение обязательств перед покупателями по срокам.
Как отметили в пресс-службе холдинга Setl Group (1 место рейтинга,
— Благодаря этому Setl Group присвоен наивысший рейтинг ЕРЗ (5 баллов из 5) за соблюдение декларируемого срока ввода жилья, — пояснили представители холдинга. — Максимальное значение рейтинга означает, что своевременный ввод в эксплуатацию строящихся домов достигает
— С момента создания стратегия нашей компании строилась на развитии крупных территорий, мы предложили рынку Петербурга новый комплексный подход, — добавил Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург» (2 место в рейтинге,
В этом же году компания сдала 16-ю очередь в жилом комплексе «Северная долина», на завершающей стадии строительства 6-я очередь в экорайоне «Юнтолово». На этапе проектирования сразу три перспективных квартала — один в ЖК «Северная долина» и два — в ЖК «Юнтолово», в 2023 планируют приступить к их освоению. Не забывают и о строительстве объектов социальной и транспортной инфраструктуры — сейчас одновременно возводятся семь объектов, среди которых две поликлиники, школы и сады.
— Поддерживать высокие темпы ввода позволяют объекты, стартовавшие 2,5–3 года назад, которые в текущий момент в меньшей степени зависят от наполнения эскроу-счетов и, соответственно, имеют высокие темпы строительства, даже в условиях дефицита инженерного оборудования, — пояснил Дмитрий Макаров, коммерческий директор компании Полис (8 место в рейтинге,
Что влияет на ввод?
Вводу объекта предшествует его запуск, поэтому временное сокращение объема ввода может быть связано с событиями, которые происходили в прошлом, — такие, как переход на эскроу либо изменения в законодательстве, процедурах и сроках выдачи РНС. Как отметил Дмитрий Макаров, всё это может быть связано с введением новых органов принятия решения либо со смещением основных пятен застройки из города в область, ввиду того, что отсутствуют земельные участки с готовой документацией.
Как пояснил Сергей Софронов, поскольку девелопмент является цикличным процессом, те или иные перемены в экономике, финансовом секторе и производственной сфере отражаются на подготовке новых проектов и влияют на объемы ввода в ретроспективе двух-трех лет.
— В определенный момент может заключаться меньше сделок по покупке участков, может резко вырасти ставка по проектному финансированию, может «исчезнуть» льготная ипотека, могут вырасти в цене стройматериалы или сократиться номенклатура, — пояснил он. — И так далее. Прямо сейчас есть свежий пример того, как это бывает. Подобные явления, особенно если они случаются в тандеме, приводят к отложенным последствиям в виде сокращения ввода недвижимости. Для выполнения планов из года в год необходима стабилизация. Девелопмент, с имеющимся стремлением и характером работы ведущих строительных компаний, сам по себе является довольно мощным стабилизирующим фактором экономики Петербурга. Но и он подвержен влиянию внешних обстоятельств.
Анна Романова, «Фонтанка.ру»