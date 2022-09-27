Пьяный водитель высекал искры из КАД, удирая от полиции под пулями

Сотрудники ГИБДД со стрельбой ловили пьяного водителя на кольцевой автодороге Петербурга. Искрометную погоню заснял видеорегистратор. Еще за одним лихачом гонялись во Всеволожском районе Ленобласти.

МВД РФ

После полуночи в полицию Петербурга сообщили, что у дома 33 по Дачному проспекту пьяный мужчина пытается сесть в автомобиль. На место прибыли сотрудники ГИБДД, и водитель при виде них попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню, сообщает 27 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Автомобилист, игнорируя требования полицейских остановиться, выехал на КАД. На 74-м километре кольцевой один из инспекторов несколько раз выстрелил по колесам машины нарушителя, после чего тот потерял управление. На записи видно, как кроссовер начинает мотать по дороге, а заднее колесо высекает искры из асфальта. В итоге машину разворачивает, и она, ударившись об отбойник, останавливается. Затем инспекторы вытаскивают водителя через пассажирскую дверь и укладывают на капот, заломив руки. На ногах тот явно держится не слишком уверенно.

Задержанного водителя, оказавшегося гражданином одной из республик Средней Азии, доставили в территориальный отдел полиции. Там выяснилось, что пьяным за руль он садился уже не раз. В августе его на 18 месяцев лишили водительских прав. В этот раз он получил административные протоколы за «пьяную» езду (12.8 КоАП РФ), неповиновение полиции (19.3 КоАП РФ) и вождение без прав (12.7 КоАП РФ) и уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1. УК РФ за повторное вождение в состоянии опьянения. Сейчас мужчина находится под административным арестом в изоляторе временного содержания.