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    Пьяный водитель высекал искры из КАД, удирая от полиции под пулями

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    Сотрудники ГИБДД со стрельбой ловили пьяного водителя на кольцевой автодороге Петербурга. Искрометную погоню заснял видеорегистратор. Еще за одним лихачом гонялись во Всеволожском районе Ленобласти.

    МВД РФ

    После полуночи в полицию Петербурга сообщили, что у дома 33 по Дачному проспекту пьяный мужчина пытается сесть в автомобиль. На место прибыли сотрудники ГИБДД, и водитель при виде них попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню, сообщает 27 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Автомобилист, игнорируя требования полицейских остановиться, выехал на КАД. На 74-м километре кольцевой один из инспекторов несколько раз выстрелил по колесам машины нарушителя, после чего тот потерял управление. На записи видно, как кроссовер начинает мотать по дороге, а заднее колесо высекает искры из асфальта. В итоге машину разворачивает, и она, ударившись об отбойник, останавливается. Затем инспекторы вытаскивают водителя через пассажирскую дверь и укладывают на капот, заломив руки. На ногах тот явно держится не слишком уверенно.

    Задержанного водителя, оказавшегося гражданином одной из республик Средней Азии, доставили в территориальный отдел полиции. Там выяснилось, что пьяным за руль он садился уже не раз. В августе его на 18 месяцев лишили водительских прав. В этот раз он получил административные протоколы за «пьяную» езду (12.8 КоАП РФ), неповиновение полиции (19.3 КоАП РФ) и вождение без прав (12.7 КоАП РФ) и уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1. УК РФ за повторное вождение в состоянии опьянения. Сейчас мужчина находится под административным арестом в изоляторе временного содержания.

    Еще одна погоня произошла во Всеволожском районе Ленобласти. Около пяти часов утра в поселке Разметелево сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль Audi. Водитель предъявлять их отказался и попытался скрыться. В ходе погони машину удалось остановить после нескольких прицельных выстрелов по колесам. Нарушителя задержали и составили на него четыре административных протокола по статьям 12.26 (отказ от прохождения медосвидетельствования), 12.3 (отсутствие требуемых ПДД документов), 12.25 (невыполнение требования об остановке) и 19.3 (неповиновение полиции) КоАП РФ.

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