Продажи кнопочных телефонов в России подскочили в 3,5 раза за три дня

Продажи кнопочных телефонов в России бьют рекорды: всего за три дня, с 23 по 25 сентября, спрос на них в МТС вырос втрое. Об этом сообщают 27 сентября «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу оператора связи.



Тренд подтвердили и представители продавцов электроники — «Мегафона» и «Ситилинка».

С 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в розничной сети выросли на 86 % по сравнению с предыдущей неделей, рассказали в МТС. В «Ситилинке» показатели скромнее — на 17 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.