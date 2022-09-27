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    Продажи кнопочных телефонов в России подскочили в 3,5 раза за три дня

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    Продажи кнопочных телефонов в России бьют рекорды: всего за три дня, с 23 по 25 сентября, спрос на них в МТС вырос втрое. Об этом сообщают 27 сентября «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу оператора связи.

    Тренд подтвердили и представители продавцов электроники — «Мегафона» и «Ситилинка».

    С 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в розничной сети выросли на 86 % по сравнению с предыдущей неделей, рассказали в МТС. В «Ситилинке» показатели скромнее — на 17 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    Представители еще двух ритейлеров оценили рост продаж кнопочных телефонов на несколько десятков процентов.

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