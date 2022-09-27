Губернатор Носов: Военкома Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации

Руководство военного комиссариата Магаданской области сменилось из-за большого количества жалоб на ошибки при частичной мобилизации. На совещании 26 сентября представили нового военкома.
Дезорганизацию работы военкомата региона пришлось исправлять новому офицеру, которого прислали из Восточного округа, сообщил губернатор Сергей Носов РИА Новости 27 сентября.
Он будет работать, пока не подберут кандидатуру на постоянную основу.
Причиной отставки предыдущего военкома Носов назвал ошибки при организации частичной мобилизации в области.
Ранее и сам глава региона, и омбудсмен заявляли о жалобах граждан, которые получили повестки. С каждой из них обещали разобраться.