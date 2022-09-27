Минобороны РФ хочет допускать любых военнослужащих к миротворческим миссиям

Минобороны России разработало поправки, которые предлагают разрешить использовать для миротворческих миссий военнослужащих всех категорий с условием специальной подготовки. Такой документ появился на портале проектов нормативных правовых актов, обратило внимание 27 сентября РБК.

Изменения предлагается внести в статью 8 закона «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности».

