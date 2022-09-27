Минобороны РФ хочет допускать любых военнослужащих к миротворческим миссиям

Минобороны России разработало поправки, которые предлагают разрешить использовать для миротворческих миссий военнослужащих всех категорий с условием специальной подготовки. Такой документ появился на портале проектов нормативных правовых актов, обратило внимание 27 сентября РБК.
Изменения предлагается внести в статью 8 закона «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности».
Сейчас в ней говорится, что миротворцы формируются на добровольной основе военнослужащими-контрактниками. В поправках предлагается комплектовать состав из добровольцев-военнослужащих.
В случае их принятия закон вступит в силу с 15 августа 2022 года. Такая дата указана в документе.