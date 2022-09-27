В Петербурге развивается производство металлического порошка для 3D-печати

Обуховский завод, входящий в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», продолжит поставлять порошок из нержавеющей стали, необходимый для изготовления тонкостенных корпусных деталей по технологии селективного лазерного плавления (SLM).

Соответствующий договор предприятие подписало во время XI Петербургского международного газового форума, проходившего в сентябре 2022 года. Заказчиком выступает Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ), входящий в госкорпорацию «Росатом».



«Учитывая экономическую ситуацию в стране, «Алмаз — Антей» и его предприятия понимают необходимость развития новых технологий, — подчеркивает Михаил Подвязников, заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод». — Литейное производство — это перспективное направление, открывающее возможности для сотрудничества с партнерами, занятыми разработками в наукоемкой сфере».



Соглашение, заключенное на Газовом форуме, стало продолжением успешной совместной работы Обуховского завода и ЦНИИТМАШ. Ранее предприятие поставило 30 кг металлического порошка, выполненного из стали другой марки.



«Развитие сталелитейного дела на Обуховском заводе — это не только дань полуторавековым традициям, но и высокотехнологичное направление производства, — отмечает Ирина Волокитина, исполнительный директор АО «Обуховский завод». — Металлический порошок для наших партнеров будет изготовлен на уникальном для российской промышленности отечественном атомайзере».



Сейчас предприятие разрабатывает документацию двух типов атомайзеров. Первый — с вертикальным распылением расплава для опытного и мелкосерийного производства, второй — на основе плазменного узла атомизации для производства порошка из проволоки. Опытные образцы оборудования будут готовы к 2023 году.



Справка: Атомизация — перспективная для российского рынка технология. Ее суть заключается в том, что металл плавят и очищают, а затем кристаллизуют и превращают в порошок.



На ПМГФ-2022 Обуховский завод также впервые представил Super Duplex 25Cr — высокопрочную сталь, устойчивую к коррозии. На объединенном стенде концерна «Алмаз — Антей» ее демонстрировали в виде таблетки из металлического порошка, предназначенной для проведения испытаний и определения химического состава, и заготовки, полученной в результате горячего изостатического прессования.



Более подробная информация о литейном производстве Обуховского завода есть на сайте. По вопросам сотрудничества можно обращаться по телефону 8 (812) 363 98 06.

АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей», http://www.almaz-antey.ru/

АО «Обуховский завод» входит с состав АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»

