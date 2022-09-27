Телефонные мошенники смогли убедить жительницу Кировского района Петербурга в том, что её дочь попала в ДТП в Швеции и ей нужны деньги для подкупа местных полицейских.



В полицию о звонке «из-за границы» 81-летняя жительница Автовской улицы сообщила накануне около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 сентября. Она сообщила, что около половины пятого дня ей позвонила неизвестная и представилась дочерью. По предварительной информации, звонившая захлебывающимся от рыданий голосом сообщила, что попала в ДТП в Швеции и ей нужны деньги для «решения вопроса». В семь вечера пенсионерка отдала «курьеру» свои сбережения — 360 тысяч рублей, 360 евро и 83 тысячи шведских крон.

