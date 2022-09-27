На севере Петербурга искали ушедшего девятиклассника, а нашли раненную в шею ученицу частной школы

Подростковая драма произошла в Выборгском районе Петербурга. Юношу и девушку увезли в больницу: его — от дома с переломами, её — из квартиры с раной в шее.



О пропаже 15-летнего сына 25 сентября около одиннадцати вечера сообщила 43-летняя жительница Суздальского шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 сентября. Она, по предварительной информации, рассказала, что её ребенок ушел из дома в 9 утра 23 сентября и так не вернулся.

