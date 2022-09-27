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    На севере Петербурга искали ушедшего девятиклассника, а нашли раненную в шею ученицу частной школы

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    Подростковая драма произошла в Выборгском районе Петербурга. Юношу и девушку увезли в больницу: его — от дома с переломами, её — из квартиры с раной в шее.

    О пропаже 15-летнего сына 25 сентября около одиннадцати вечера сообщила 43-летняя жительница Суздальского шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 сентября. Она, по предварительной информации, рассказала, что её ребенок ушел из дома в 9 утра 23 сентября и так не вернулся.

    Описание подростка было разослано всем патрулям. А около половины третьего ночи 26 сентября от очевидца поступила информация о ребенке, лежащем у дома 19, корпус 1, по Береговой улице в Шувалово. В пострадавшем узнали пропавшего мальчика.

    Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что он был в гостях у знакомой, 14-летней учащейся частной школы для талантливых детей, в квартире на пятом этаже дома. По предварительной информации, гость был под кайфом и в ходе конфликта ударил девочку ножом в шею. После чего испугался и попытался совершить самоубийство.

    Обоих подростков госпитализировали: девочку в состоянии средней тяжести, мальчика — в тяжелом.

    Пострадавших роднит то, что оба воспитываются в неполных семьях. Мальчика воспитывает мать — индивидуальный предприниматель. С отцом ребенка она в разводе уже больше шести лет. Девочку — отец-бизнесмен и старший брат, студент 1-го курса.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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