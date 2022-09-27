Уклонистов выдадут России, а закроют ли границы? Главные новости СВО за 27 сентября

Частичную мобилизацию в России объявили на прошлой неделе Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня — 27 сентября.

Минцифры назвало IT-специальности, освобождающие от мобилизации

Министерство связи и цифрового развития опубликовало список специальностей, которые подходят под критерии освобождения от мобилизации для айтишников и работников в сфере связи и медиа.



Всего в перечне 195 специальностей, среди которых: физика, математика, ядерная энергетика, теплофизика и другие. Подать заявление на освобождение от призыва на военную службу можно будет через «Госуслуги».



Приложение «ВКонтакте» пропало из App Store Издание «КодДурова» сообщило, что из App Store пропали все приложения экосистемы холдинга VK — «ВКонтакте», VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почта Mail.ru. — Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме, — сообщили в пресс-службе VK.



Минтруд разъяснил действия работодателей в случае мобилизации сотрудника

Минтруд направил в Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей письмо о правах граждан и обязанностях работодателей в случае мобилизации работников.

Мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохранит за ним рабочее место. Для приостановления трудового договора сотруднику нужно принести повестку из военкомата или предоставить работодателю копию повестки, если работник уже призван. Граждане, работающие дистанционно или участвующие в электронном кадровом документообороте, должны направить скан повестки работодателю в порядке документооборота, установленном в организации.



В письме министерства также разъясняется порядок приостановления трудового договора и отмены приказа об увольнении (в случае, если сотрудник уже уволен).

Казахстан будет выдавать уклонистов России (но не всех)

Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан, если они будут объявлены в розыск. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов. Такое решение связано с тем, что у государств есть договор о выдаче преступников и подозреваемых в преступлениях. При этом, по словам Ахметжанова, «нет правовых оснований для выдачи тех, кто не получил повестку и уехал из РФ».



— Если это уголовное правонарушение, сегодня как со стороны России, так и с нашей стороны ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи ратифицированных нашими парламентами, — цитирует Ахметжанова казахское издание «Орда».

Таким образом, речь идет только о преступниках, виновных в уголовных правонарушениях, объявленных в международный розыск. Если же уклонистов будут искать только военкоматы, это, как уточнил Ахметжанов, «не является правовым основанием для их выдачи».



Госдума приняла поправки о трудовых правах мобилизованных Сегодня Госдума во время пленарного заседания приняла во втором чтении поправки в ТК РФ о трудовых правах работников, которые попали под частичную мобилизацию или пошли служить по контракту. Согласно этим поправкам, мобилизованные смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Действие трудового договора на время мобилизации будет приостановлено, после окончания службы можно вернуться на рабочее место на прежних условиях. На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.



Грузия не будет закрывать границу с Россией У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам, заявил глава МВД страны Вахтанг Гомелаури. Он не подтвердил информацию о том, что в страну за последние несколько дней прибыли около 250 тысяч россиян.

— Столько человек не приезжали, не знаю, откуда берутся эти цифры. Приблизительно 4–5 дней назад было от 5 до 6 тысяч прибывших, сейчас эта цифра выросла до 10 тысяч, — цитирует его слова РИА Новости.



Также глава МВД отметил, что российские граждане всегда приезжали в Грузию, бывало, и в больших масштабах, будут приезжать и сейчас.

