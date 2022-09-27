МИД Ирана заявил, что неправильно поставлять оружие Украине или России

Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта между Россией и Украиной, в том числе поставками оружия. Об этом 27 сентября заявил МИД Ирана.

Слова министра Хосейна Амир Абдоллахияна приводит газета Al Monitor. Он подтвердил, что Иран сотрудничает с Россией в оборонной сфере, но контакты были активны до начала боевых действий. Тегеран не поддерживает ни Россию, ни Украину, и вообще против любых вооруженных конфликтов в любой точке земного шара.