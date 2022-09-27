Ведомости: Рогозин может стать полпредом в новом федеральном округе после референдумов

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может быть поставлен на должность постоянного представителя президента в Крымском федеральном округе. Сам округ может быть образован по итогам донбасских референдумов.

О создании нового федерального округа 27 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. Он может быть образован после референдумов и присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.