Ведомости: Рогозин может стать полпредом в новом федеральном округе после референдумов

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может быть поставлен на должность постоянного представителя президента в Крымском федеральном округе. Сам округ может быть образован по итогам донбасских референдумов.
О создании нового федерального округа 27 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. Он может быть образован после референдумов и присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Выбор кандидатуры полпреда, по словам одного из источников, объясняется непростой ситуацией на территориях и необходимостью поставить в руководство «политического тяжеловеса».
Рогозина на должности главы Роскосмоса заменили вице-премьером Юрием Борисовым еще в июле. Песков обещал найти ему новую работу, но до сих пор о назначениях ничего не было известно.