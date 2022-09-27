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    Ведомости: Рогозин может стать полпредом в новом федеральном округе после референдумов

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    Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может быть поставлен на должность постоянного представителя президента в Крымском федеральном округе. Сам округ может быть образован по итогам донбасских референдумов.

    О создании нового федерального округа 27 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. Он может быть образован после референдумов и присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

    Выбор кандидатуры полпреда, по словам одного из источников, объясняется непростой ситуацией на территориях и необходимостью поставить в руководство «политического тяжеловеса».

    Рогозина на должности главы Роскосмоса заменили вице-премьером Юрием Борисовым еще в июле. Песков обещал найти ему новую работу, но до сих пор о назначениях ничего не было известно.

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