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    Чехия впустит в страну игроков НХЛ из России по ранее выданным шенгенским визам

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    Российских игроков с ранее полученными шенгенскими визами Чехия обещает впустить на открытие нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которое пройдет в Праге 7 и 8 октября. Однако на новые въездные документы спортсмены могут не рассчитывать, заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский.

    По словам Липавского, действующие визы российских игроков НХЛ позволяют въехать в республику, но новые визы они не получат, пишет ТАСС со ссылкой на газету Mlada Fronta Dnes.

    МИД Чехии на прошлой неделе направил руководству НХЛ письмо, в котором говорилось о невозможности участия граждан России в матчах в Праге из-за принятых визовых ограничений.

    Открытие сезона НХЛ состоится на льду пражского спортивного комплекса «O2-Арена», где 7 и 8 октября пройдут две встречи «Нэшвилла» и «Сан-Хосе». В их составах числятся восемь российских легионеров.

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