Чехия впустит в страну игроков НХЛ из России по ранее выданным шенгенским визам

Российских игроков с ранее полученными шенгенскими визами Чехия обещает впустить на открытие нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которое пройдет в Праге 7 и 8 октября. Однако на новые въездные документы спортсмены могут не рассчитывать, заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский.



По словам Липавского, действующие визы российских игроков НХЛ позволяют въехать в республику, но новые визы они не получат, пишет ТАСС со ссылкой на газету Mlada Fronta Dnes.

