Какие окна лучше поставить в петербургской квартире?

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Погода в нашем городе, мягко говоря, разнообразная. Тут и жара с палящим солнцем, и упорные дожди, и внезапные похолодания, и, разумеется, бодрящий ветер — кому постоянный, с Невы или залива, а кому — по особым случаям, с предупреждением от МЧС. Можно ли сделать так, чтобы все это осталось на улице, за оконным стеклом? Как выяснилось, решение есть, но о нем чуть позже.

Петербург, конечно, северный город: стоит на одной широте с Осло и Стокгольмом. Но благодаря близости моря зимой здесь не слишком холодно — в среднем около минус пяти, хотя случаются и оттепели до плюс десяти. Лето может порадовать комфортными «плюс двадцать», заставить три месяца ходить в куртке или огорошить очередным температурным рекордом. Солнечных дней с ясным небом не так много — 60–70 в год, зато осадков вполне достаточно — более 600 мм. Средняя скорость ветра колеблется от 8 км/ч в спокойные месяцы до 12 км/ч осенью и зимой.



Горожане научились подстраиваться под петербургскую погоду. То оденутся потеплее, то снимут лишнее, то темные очки с собой возьмут, то зонтик. Но с окнами в квартире такая стратегия не годится — их устанавливают раз и, желательно, на долгие годы. Поэтому стоит изначально заложить в них все, что может потребоваться для комфортной жизни.



Виталий и Мария Хрусталевы Фото: «Оконный бутик Виталия Хрусталева» Поделиться Поделиться





Именно такую задачу поставил перед собой Виталий Хрусталев, создатель семейной компании «Оконный бутик». Специально для петербургского климата он предлагает авторскую комплектацию пластиковых окон с 17-летней гарантией. Мы решили разобраться, из чего она состоит и как работает.



Рамы: пластиковый профиль Rehau

Германский полихлорвинил (ПХВ) оказался оптимальным для петербургской погоды. Прочный и устойчивый к внешним воздействиям, он сохраняет привлекательный вид, несмотря на высокую влажность и перепады температур. Профиль может быть разной толщины — от 60 до 86 см. Чем он шире, тем больше внутри помещается наполненных воздухом пластиковых камер, тем лучше окно удерживает тепло внутри помещения и защищает от холодного воздуха снаружи.



Оконный бутик Виталия Хрусталева, шоу-рум Фото: «Оконный бутик Виталия Хрусталева» Оконный бутик Виталия Хрусталева, шоу-рум Фото: «Оконный бутик Виталия Хрусталева» Пример стеклопакета Фото: «Оконный бутик Виталия Хрусталева» Поделиться Поделиться





Стекла: с мультифункциональным покрытием



Напыление с использованием серебра, никеля и хрома позволяет им решать три задачи одновременно. Стекла хорошо пропускают видимый свет, чтобы редкие для Петербурга солнечные дни не прошли мимо вас. При этом — отражают инфракрасные лучи, защищая комнату от перегрева в летнюю жару или если она находится на солнечной стороне. Зимой они направляют тепло от батарей внутрь помещения, мешая ему уходить через окна.

Стекло с мультифункциональным покрытием Фото: «Оконный бутик Виталия Хрусталева» Стекло с мультифункциональным покрытием Фото: «Оконный бутик Виталия Хрусталева» Поделиться Поделиться





Стеклопакеты: с терморамками и аргоном

Между стеклами, собранными в единую конструкцию, находятся длинные узкие «разделители», которые на профессиональном языке называются рамками. Обычно их делают из алюминия, но в Петербурге надежнее будет использовать металлопластик. Он помогает окну лучше сохранять тепло и не запотевать изнутри и снаружи.



Что касается аргона, этим инертным газом заполняют пространства между стеклами. Он работает на снижение теплопотерь и защиту от ультрафиолета, а кроме того — мешает уличному шуму проникать в квартиру. В некоторых случаях аргон позволяет использовать вместо двухкамерного стеклопакета однокамерный, который будет выполнять почти те же функции.



Стеклопакет с аргоном Фото: «Оконный бутик Виталия Хрусталева» Талая дистанционная рамка в стеклопакете Фото: «Оконный бутик Виталия Хрусталева» Поделиться Поделиться





Фурнитура: антикоррозийная

По периметру подвижной части окна и на статичной раме расположено несколько десятков металлических деталей — это и есть фурнитура. Петли позволяют створке перемещаться в пространстве, система выступов (цапф) и впадин (кронштейнов) запирает окно. Если все механизмы сделаны из прочной антикоррозийной стали, которая защищена от воздействия непогоды, они дольше сохранят исправность даже в непростых климатических условиях. Качественная фурнитура — залог того, что ручка окна будет легко поворачиваться, а холодный уличный воздух не начнет проникать в квартиру.



Антикоррозийная фурнитура Фото: «Оконный бутик Виталия Хрусталева» Поделиться Поделиться





Уплотнитель: синтетический каучук EPDM

Еще одна важная деталь петербургского окна — специальный шнур между стеклопакетом и рамой. Он должен быть сделан из максимально устойчивого материала, способного выдерживать перепады температур, прямые солнечные лучи, повышенную влажность, городскую пыль и выхлопные газы.



Уплотнитель из синтетического каучука Фото: «Оконный бутик Виталия Хрусталева» Поделиться Поделиться





К сожалению, обычный пластик (ПВХ) довольно недолговечен: его придется менять уже через пару лет. Многие типы тepмoплacтичecкого элacтoмepа (TPE) плохо переносят температурные максимумы. На жаре такой уплотнитель размягчается, на морозе — твердеет и теряет эластичность. Поэтому профессионалы предпочитают использовать резину — кayчyк, тepмoпoлимep или EPDМ. Она прекрасно себя чувствует зимой и летом, хорошо выдерживает давление, когда окно закрыто, и отличается похвальной прочностью. Германский бренд Rehau, например, заявляет, что его резиновый уплотнитель рассчитан на 200–250 тысяч циклов открывания и закрывания и может работать без замены до 10 лет.



Сборка: на собственном производстве

У «Оконного бутика» в Петербурге есть свой завод, на котором перечисленные выше элементы соединяются в готовую конструкцию. Для этого используют современное зарубежное оборудование, обновленное компанией совсем недавно — в 2021 году. Большинство этапов производства автоматизированы: например, четыре угла оконной рамы свариваются одновременно с помощью специальной установки. Вся продукция завода соответствует стандартам качества, прописанным в соответствующих ГОСТах.

Хотите посмотреть, как собирают чисто петербургские окна? Включите видео ниже — в нем можно увидеть многие интересные детали процесса.

Окна без импортозамещения

— Наша компания — официальный партнер концерна Rehau, у которого есть большой завод по изготовлению оконного профиля в Подмосковье, в городе Гжель, — рассказывает Виталий Хрусталев. — На этом производстве все немецкое — от станков и регламентов до стандартов качества и системы управления. Оно работает уже много лет, и именно отсюда мы получаем профиль, созданный по европейским технологиям. Что касается уплотнителя и соединительных деталей, часть комплектующих делают здесь же, часть — привозят напрямую из Германии. И на данный момент все поставки из России и из-за рубежа происходят регулярно. Завод, где производят оконную фурнитуру по технологиям немецкой компании Roto, находится в Москве, так что с ней тоже сложностей не возникает.



Основным преимуществом «Оконного бутика Виталия Хрусталева» его создатель считает фирменную комплектацию окон. Все ее элементы изготовлены по европейским технологиям и собираются на больших производственных линиях, которые компания закупила в Германии для своего петербургского завода.



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«Оконный бутик» принципиально не экономит на материалах и деталях, чтобы создавать качественные и высокотехнологичные оконные конструкции. Уверенность компании в своем продукте имеет и официальное подтверждение: в договорах с клиентами на авторскую комплектацию «Оконного бутика Виталия Хрусталева» прописывается гарантия на 17 лет!

Ну а для тех, кто пока только задумывается о ремонте и хотел бы рассчитать стоимость окон для квартиры, производитель создал специальный онлайн-калькулятор. С его помощью можно проверить, сколько будет стоить ваше чисто питерское окно.

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