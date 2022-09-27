Какие окна лучше поставить в петербургской квартире?

Погода в нашем городе, мягко говоря, разнообразная. Тут и жара с палящим солнцем, и упорные дожди, и внезапные похолодания, и, разумеется, бодрящий ветер — кому постоянный, с Невы или залива, а кому — по особым случаям, с предупреждением от МЧС. Можно ли сделать так, чтобы все это осталось на улице, за оконным стеклом? Как выяснилось, решение есть, но о нем чуть позже.
Петербург, конечно, северный город: стоит на одной широте с Осло и Стокгольмом. Но благодаря близости моря зимой здесь не слишком холодно — в среднем около минус пяти, хотя случаются и оттепели до плюс десяти. Лето может порадовать комфортными «плюс двадцать», заставить три месяца ходить в куртке или огорошить очередным температурным рекордом. Солнечных дней с ясным небом не так много — 60–70 в год, зато осадков вполне достаточно — более 600 мм. Средняя скорость ветра колеблется от 8 км/ч в спокойные месяцы до 12 км/ч осенью и зимой.
Горожане научились подстраиваться под петербургскую погоду. То оденутся потеплее, то снимут лишнее, то темные очки с собой возьмут, то зонтик. Но с окнами в квартире такая стратегия не годится — их устанавливают раз и, желательно, на долгие годы. Поэтому стоит изначально заложить в них все, что может потребоваться для комфортной жизни.
Именно такую задачу поставил перед собой Виталий Хрусталев, создатель семейной компании «Оконный бутик». Специально для петербургского климата он предлагает авторскую комплектацию пластиковых окон с 17-летней гарантией. Мы решили разобраться, из чего она состоит и как работает.
Рамы: пластиковый профиль Rehau
Германский полихлорвинил (ПХВ) оказался оптимальным для петербургской погоды. Прочный и устойчивый к внешним воздействиям, он сохраняет привлекательный вид, несмотря на высокую влажность и перепады температур. Профиль может быть разной толщины — от 60 до 86 см. Чем он шире, тем больше внутри помещается наполненных воздухом пластиковых камер, тем лучше окно удерживает тепло внутри помещения и защищает от холодного воздуха снаружи.
Стекла: с мультифункциональным покрытием
Напыление с использованием серебра, никеля и хрома позволяет им решать три задачи одновременно. Стекла хорошо пропускают видимый свет, чтобы редкие для Петербурга солнечные дни не прошли мимо вас. При этом — отражают инфракрасные лучи, защищая комнату от перегрева в летнюю жару или если она находится на солнечной стороне. Зимой они направляют тепло от батарей внутрь помещения, мешая ему уходить через окна.
Стеклопакеты: с терморамками и аргоном
Между стеклами, собранными в единую конструкцию, находятся длинные узкие «разделители», которые на профессиональном языке называются рамками. Обычно их делают из алюминия, но в Петербурге надежнее будет использовать металлопластик. Он помогает окну лучше сохранять тепло и не запотевать изнутри и снаружи.
Что касается аргона, этим инертным газом заполняют пространства между стеклами. Он работает на снижение теплопотерь и защиту от ультрафиолета, а кроме того — мешает уличному шуму проникать в квартиру. В некоторых случаях аргон позволяет использовать вместо двухкамерного стеклопакета однокамерный, который будет выполнять почти те же функции.
Фурнитура: антикоррозийная
По периметру подвижной части окна и на статичной раме расположено несколько десятков металлических деталей — это и есть фурнитура. Петли позволяют створке перемещаться в пространстве, система выступов (цапф) и впадин (кронштейнов) запирает окно. Если все механизмы сделаны из прочной антикоррозийной стали, которая защищена от воздействия непогоды, они дольше сохранят исправность даже в непростых климатических условиях. Качественная фурнитура — залог того, что ручка окна будет легко поворачиваться, а холодный уличный воздух не начнет проникать в квартиру.
Уплотнитель: синтетический каучук EPDM
Еще одна важная деталь петербургского окна — специальный шнур между стеклопакетом и рамой. Он должен быть сделан из максимально устойчивого материала, способного выдерживать перепады температур, прямые солнечные лучи, повышенную влажность, городскую пыль и выхлопные газы.
К сожалению, обычный пластик (ПВХ) довольно недолговечен: его придется менять уже через пару лет. Многие типы тepмoплacтичecкого элacтoмepа (TPE) плохо переносят температурные максимумы. На жаре такой уплотнитель размягчается, на морозе — твердеет и теряет эластичность. Поэтому профессионалы предпочитают использовать резину — кayчyк, тepмoпoлимep или EPDМ. Она прекрасно себя чувствует зимой и летом, хорошо выдерживает давление, когда окно закрыто, и отличается похвальной прочностью. Германский бренд Rehau, например, заявляет, что его резиновый уплотнитель рассчитан на 200–250 тысяч циклов открывания и закрывания и может работать без замены до 10 лет.
Сборка: на собственном производстве
У «Оконного бутика» в Петербурге есть свой завод, на котором перечисленные выше элементы соединяются в готовую конструкцию. Для этого используют современное зарубежное оборудование, обновленное компанией совсем недавно — в 2021 году. Большинство этапов производства автоматизированы: например, четыре угла оконной рамы свариваются одновременно с помощью специальной установки. Вся продукция завода соответствует стандартам качества, прописанным в соответствующих ГОСТах.
Хотите посмотреть, как собирают чисто петербургские окна? Включите видео ниже — в нем можно увидеть многие интересные детали процесса.
Окна без импортозамещения
— Наша компания — официальный партнер концерна Rehau, у которого есть большой завод по изготовлению оконного профиля в Подмосковье, в городе Гжель, — рассказывает Виталий Хрусталев. — На этом производстве все немецкое — от станков и регламентов до стандартов качества и системы управления. Оно работает уже много лет, и именно отсюда мы получаем профиль, созданный по европейским технологиям. Что касается уплотнителя и соединительных деталей, часть комплектующих делают здесь же, часть — привозят напрямую из Германии. И на данный момент все поставки из России и из-за рубежа происходят регулярно. Завод, где производят оконную фурнитуру по технологиям немецкой компании Roto, находится в Москве, так что с ней тоже сложностей не возникает.
Основным преимуществом «Оконного бутика Виталия Хрусталева» его создатель считает фирменную комплектацию окон. Все ее элементы изготовлены по европейским технологиям и собираются на больших производственных линиях, которые компания закупила в Германии для своего петербургского завода.
«Оконный бутик» принципиально не экономит на материалах и деталях, чтобы создавать качественные и высокотехнологичные оконные конструкции. Уверенность компании в своем продукте имеет и официальное подтверждение: в договорах с клиентами на авторскую комплектацию «Оконного бутика Виталия Хрусталева» прописывается гарантия на 17 лет!
Ну а для тех, кто пока только задумывается о ремонте и хотел бы рассчитать стоимость окон для квартиры, производитель создал специальный онлайн-калькулятор. С его помощью можно проверить, сколько будет стоить ваше чисто питерское окно.
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