Работай, квартира! Как выбрать жилье для инвестиций

Недвижимость — актив, который может приносить доход. Какой — зависит от выбранной вами стратегии. Например, пассивный доход — это сдача в аренду. Здесь два пути: долгосрочная, которая может давать доходность до 5-7% годовых, либо посуточная. Последняя сейчас очень популярна, так как прирост может доходить до 30% в год. Но она требует больше сил, вложений, времени. Если вы работаете, то вряд ли сможете ежедневно заниматься общением с клиентами. Придется искать управляющую компанию, чтобы делегировать ей эти полномочия. И, соответственно, платить комиссию.



Вторая стратегия — перепродажа купленной квартиры. Это разовое, но крупное получение прибыли. Здесь мы говорим о возможной доходности от 15% годовых.

