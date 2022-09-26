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    СКА обыграл «Торпедо» и продолжает лидировать в чемпионате

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча проходила 26 сентября в Петербурге.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Голы забили Дмитрий Яшкин (17-я минута — в большинстве), Валентин Зыков (37) и Александр Волков (43).

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Вратарь СКА Дмитрий Николаев отбил все 18 бросков по своим воротам.

    Таким образом, СКА продолжает лидировать турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 21 очком. Следующий соперник армейцев — «Адмирал», матч против которого пройдет 28 сентября в Петербурге.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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