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    Вышел первый трейлер сериала The Last of Us

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    Первый полноценный трейлер ожидаемого в 2023 году сериала The Last of Us («Одни из нас») вышел на YouTube 26 сентября. Проект основан на видеоигре 2013 года.

    Автор: HBO Max/YouTube

    Напомним: история разворачивается спустя двадцать лет после того, как современная цивилизация была уничтожена. Главные герои — контрабандист Джоэл (его играет Педро Паскаль, «Мандалорец») и 14-летняя Элли (ее играет Белла Рамзи), которую он должен вытащить из карантинной зоны. Сценаристами и исполнительными продюсерами являются Крейг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн.

    Действие трейлера происходит под кантри-песню конца 1940-х Alone and Forsaken американского исполнителя Хэнка Уильямса — в игре она также фигурирует, будучи на кассете, которую Элли дает Джоэлу, пока они едут в машине.

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