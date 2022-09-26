Вышел первый трейлер сериала The Last of Us

Первый полноценный трейлер ожидаемого в 2023 году сериала The Last of Us («Одни из нас») вышел на YouTube 26 сентября. Проект основан на видеоигре 2013 года.
Автор: HBO Max/YouTube
Напомним: история разворачивается спустя двадцать лет после того, как современная цивилизация была уничтожена. Главные герои — контрабандист Джоэл (его играет Педро Паскаль, «Мандалорец») и 14-летняя Элли (ее играет Белла Рамзи), которую он должен вытащить из карантинной зоны. Сценаристами и исполнительными продюсерами являются Крейг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн.
Действие трейлера происходит под кантри-песню конца 1940-х Alone and Forsaken американского исполнителя Хэнка Уильямса — в игре она также фигурирует, будучи на кассете, которую Элли дает Джоэлу, пока они едут в машине.