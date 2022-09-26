На «Госуслугах» запустят форму по отсрочке от частичной мобилизации для айтишников

«Завтра мы откроем форму подачи заявлений на получение освобождения от призыва... Там очень много данных. Для ускорения процесса, мы считаем, что сотрудник эти данные введет точно корректно, и мы не потеряем время, пока кадровые службы будут эти сведения собирать», — сказал он на онлайн-конференции (цитата по РИА Новости ).

Сейчас есть 75 специальностей, на которые распространяется отсрочка от службы в армии, однако, как пояснил Шадаев, этот список достаточно узкий, чтобы удовлетворить компании. По его словам, Минцифры уже сегодня утвердит примерный рекомендуемый перечень IT-специальностей, подпадающих под отсрочку.



«Мы постарались обобщить специальности, список будет большим. Но если вдруг вы не нашли свою специальность, вы сможете добавить ее в форме, но под свою ответственность, потому что если они отсутствуют в нашем приказе, то, к сожалению, это не гарантия», — добавил он.

