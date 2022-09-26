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    На «Госуслугах» запустят форму по отсрочке от частичной мобилизации для айтишников

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    Минцифры намерено во вторник открыть на «Госуслугах» форму подачи списка сотрудников IT-компаний, которым положена отсрочка от частичной мобилизации. Об этом 26 сентября заявил глава ведомства Максут Шадаев.

    «Завтра мы откроем форму подачи заявлений на получение освобождения от призыва... Там очень много данных. Для ускорения процесса, мы считаем, что сотрудник эти данные введет точно корректно, и мы не потеряем время, пока кадровые службы будут эти сведения собирать», — сказал он на онлайн-конференции (цитата по РИА Новости).

    Сейчас есть 75 специальностей, на которые распространяется отсрочка от службы в армии, однако, как пояснил Шадаев, этот список достаточно узкий, чтобы удовлетворить компании. По его словам, Минцифры уже сегодня утвердит примерный рекомендуемый перечень IT-специальностей, подпадающих под отсрочку.

    «Мы постарались обобщить специальности, список будет большим. Но если вдруг вы не нашли свою специальность, вы сможете добавить ее в форме, но под свою ответственность, потому что если они отсутствуют в нашем приказе, то, к сожалению, это не гарантия», — добавил он.

    Для получения отсрочки специалист на момент призыва должен работать в аккредитованных Минцифры организациях и иметь высшее образование, однако «канонического списка, который говорил бы, что именно эти специальности относятся к ИТ, нет», подчеркнул Шадаев.

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