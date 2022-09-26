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    Пар смешался с закатным заревом. Петербуржцев испугало огненное небо на Парашютной

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    Жители Приморского района Петербурга вечером понедельника наблюдают весьма зловещий закат. Кажется, что из-за домов поднимаются огромные языки пламени, а над ними темнеет высокий столб дыма.

    Фото: Читательница «Фонтанки»
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    Видео со странным зрелищем 26 сентября с «Фонтанкой» поделилась читательница. По ее словам, она запечатлела вид на Парашютную улицу. При этом, как нашему изданию рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, заявок о пожаре в этом месте не поступало.

    Возможно, страшную картину создал пар от ТЭЦ, эффектно подсвеченный закатными лучами.

    Читательница «Фонтанки»

    Еще один необычный «намек» от неба заметили на Пулковском шоссе. Там внезапно образовалось облако в виде огненного метеорита.

    Фото: Читательница «Фонтанки»

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