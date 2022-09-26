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    ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке

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    Во Владивостоке с поличным пойман консул генерального консульства Японии Мотоки Тацунори. Об этом вечером 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    Отмечается, что его поймали в тот момент, когда дипломат получал сведения ограниченного распространения.

    «Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — заявили в ФСБ (цитата по ТАСС).

    Тацунори объявлен персоной нон грата (как дипломат он обладает неприкосновенностью). Кроме того, протест по дипломатическим каналам уже заявлен японской стороне.

    Как отмечает ТАСС, Мотоки Тацунори работал в дипмиссии консулом по политическим вопросам.

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