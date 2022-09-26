ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке

Во Владивостоке с поличным пойман консул генерального консульства Японии Мотоки Тацунори. Об этом вечером 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



Отмечается, что его поймали в тот момент, когда дипломат получал сведения ограниченного распространения.

«Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — заявили в ФСБ (цитата по ТАСС).