По Сосновому Бору повадился гулять лось. Водители вынуждены ждать, пока он набегается по дороге

Видео: «Мой Сосновый Бор»

Утром понедельника в Сосновом Бору в Ленобласти реакцию водителей проверял лось. В городе его замечают уже не впервые: недели полторы назад он навернул по сосновоборским улицам порядка четырех километров.

В девятом часу утра 26 сентября на улице Афанасьева по проезжей части бегал лось. Прогулка сохатого попала на видеорегистратор одного из автомобилистов. На записи, опубликованной в группе «Мой Сосновый Бор», видно, что лось сначала перебежал дорогу в одну сторону, заставив водителей остановиться, затем передумал, потоптался на газоне и пошел обратно.