По Сосновому Бору повадился гулять лось. Водители вынуждены ждать, пока он набегается по дороге

Видео: «Мой Сосновый Бор»
Утром понедельника в Сосновом Бору в Ленобласти реакцию водителей проверял лось. В городе его замечают уже не впервые: недели полторы назад он навернул по сосновоборским улицам порядка четырех километров.
В девятом часу утра 26 сентября на улице Афанасьева по проезжей части бегал лось. Прогулка сохатого попала на видеорегистратор одного из автомобилистов. На записи, опубликованной в группе «Мой Сосновый Бор», видно, что лось сначала перебежал дорогу в одну сторону, заставив водителей остановиться, затем передумал, потоптался на газоне и пошел обратно.
«ГОИвский лось вновь на самовыгуле. Будьте внимательны на дороге», — предупреждают водителей в группе. К тому же неподалеку от места, где заметили сохатого, находится школа.
Ранее лося неоднократно замечали на окраине Соснового Бора, отмечает 47News. Недели полторы назад он тоже попал на камеры в разных местах города. Издание составило примерную карту маршрута зверя, и оказалось, что он пробежал по Сосновому Бору около четырех километров.