Великобритания ввела новые санкции против России из-за референдумов в Донбассе

МИД Великобритании заявил о расширении санкций в отношении России из-за проведения референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом 26 сентября говорится на сайте ведомства.



В «черном списке» оказались, в том числе, АО «Гознак», 23 человека из состава совета директоров и правления Газпромбанка, 16 — Сбербанка, 10 — Совкомбанка, предприниматели-миллиардеры Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандер Махмудов и Игорь Макаров.

