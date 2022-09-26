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    Экономика и санкции

    Великобритания ввела новые санкции против России из-за референдумов в Донбассе

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    МИД Великобритании заявил о расширении санкций в отношении России из-за проведения референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом 26 сентября говорится на сайте ведомства.

    В «черном списке» оказались, в том числе, АО «Гознак», 23 человека из состава совета директоров и правления Газпромбанка, 16 — Сбербанка, 10 — Совкомбанка, предприниматели-миллиардеры Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандер Махмудов и Игорь Макаров.

    Также под санкции попали глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, глава правительства Херсонский области Сергей Елисеев, министр образования ЛНР Иван Кусов и замглавы ДНР Евгений Солнцев.

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