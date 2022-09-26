Петербургские дети с особенностями здоровья могут пройти бесплатный курс занятий иппотерапией — в этом поможет фестиваль «Добрый рок»

У петербургских детей с нарушениями здоровья появилась возможность бесплатно пройти курс иппотерапии. Это метод реабилитации посредством верховой езды на лошадях. Занятия будут проводить специалисты Региональной общественной организации «Центр взаимной интеграции «Аккорд». Помощь в проведении занятий окажет благотворительный фестиваль «Добрый рок».
Центр уже много лет проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых. Сейчас родители детей с некоторыми заболеваниями могут подать заявку в лист ожидания. В частности, занятия показаны детям с ДЦП различных форм, расстройством аутистического спектра, задержкой психо-речевого и моторного развития, сколиозами I–II степени и пр. Курс рассчитан на 12 занятий. При этом в «Аккорде» подчёркивают, что возможны и противопоказания, поэтому обязательно необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и получить разрешение.
Занятия будут проходить по программе благотворительного фестиваля «Добрый рок». Ежемесячно музыканты из Петербурга и других городов России выступают на городских площадках бесплатно, а собранные на концертах средства направляют в «Аккорд». Таким образом у детей появляется возможность поправить здоровье. Например, на последнем концерте, который состоялся 22 сентября, было собрано 20 тысяч рублей. Эти деньги помогут пройти курс реабилитации шестилетнему петербуржцу, у которого ДЦП.
Узнать дополнительную информацию и задать вопросы можно в официальном паблике РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд».