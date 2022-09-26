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    Петербургские дети с особенностями здоровья могут пройти бесплатный курс занятий иппотерапией — в этом поможет фестиваль «Добрый рок»

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    Фото: https://vk.com/akkordhippotherapy
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    У петербургских детей с нарушениями здоровья появилась возможность бесплатно пройти курс иппотерапии. Это метод реабилитации посредством верховой езды на лошадях. Занятия будут проводить специалисты Региональной общественной организации «Центр взаимной интеграции «Аккорд». Помощь в проведении занятий окажет благотворительный фестиваль «Добрый рок».

    Центр уже много лет проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых. Сейчас родители детей с некоторыми заболеваниями могут подать заявку в лист ожидания. В частности, занятия показаны детям с ДЦП различных форм, расстройством аутистического спектра, задержкой психо-речевого и моторного развития, сколиозами I–II степени и пр. Курс рассчитан на 12 занятий. При этом в «Аккорде» подчёркивают, что возможны и противопоказания, поэтому обязательно необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и получить разрешение.

    Занятия будут проходить по программе благотворительного фестиваля «Добрый рок». Ежемесячно музыканты из Петербурга и других городов России выступают на городских площадках бесплатно, а собранные на концертах средства направляют в «Аккорд». Таким образом у детей появляется возможность поправить здоровье. Например, на последнем концерте, который состоялся 22 сентября, было собрано 20 тысяч рублей. Эти деньги помогут пройти курс реабилитации шестилетнему петербуржцу, у которого ДЦП.

    Узнать дополнительную информацию и задать вопросы можно в официальном паблике РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд».

    Фото: https://vk.com/akkordhippotherapy

    РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — лица с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. Организация ведёт подготовку волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально не защищенных групп населения. РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» существует исключительно на пожертвования.

    Иппотерапия — метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими, как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Метод используется также в случаях поражения слуха и зрения.

    Благотворительный фестиваль «Добрый рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены — Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства от продажи билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».

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