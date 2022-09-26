    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, зап

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.1eur56.48
    ТЕМА ДНЯ

    Стрельба в Ижевске

    Стрельба в ИжевскеЦены на билетыГраница КазахстанаДело МакароваОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Екатеринбург проснулся в зиме: снег валил деревья, машины бились, люди лепили снеговиков

    4075

    Екатеринбург в снежном мареве

    Читательница «Фонтанки»

    Мощный снегопад обрушился на Екатеринбург 26 сентября. Погода изрядно наломала дров и устроила полосу препятствий для водителей и пешеходов.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Фото: читатель E1.RU
    Фото: читатель E1.RU
    Фото: читатель E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    За ночь в Екатеринбурге выпало более 2 см снега, сообщает портал E1.RU. Он продолжил валить и утром. Непогода привела к массовому «деревопаду»: под тяжестью осадков ломались как ветки, так и целые деревья. Иногда прямо на глазах у оказавшихся рядом людей.

    Деревья валились на машины, перегораживали дороги, повисали на проводах. В мэрии Екатеринбурга E1 рассказали, что после засушливого лета «деревья явно не в лучшем состоянии», а снег — мокрый и тяжелый, вот они и не выдерживали веса.

    Видео: E1.RU

    Видео: E1.RU

    Фото: читатель E1.RU
    Фото: читатель E1.RU
    Фото: читатель E1.RU
    Фото: читатель E1.RU
    Фото: читатель E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Из-за непогоды центр Екатеринбурга встал в 9-балльных пробках, а цены на такси местами взлетели в 2–3 раза. На трассах было скользко, из-за чего происходят аварии. На Полевском тракте в кювет улетели шесть машин. «Извините за эмоции, это нервяк жесткий. Я только приехал на стоянку, слава тебе, господи, что добрался», — рассказал изданию читатель Борис. Екатеринбургская ГИБДД с утра зафиксировала как минимум 32 ДТП.

    Видео: E1.RU

    А пока водители стояли в пробках, пешеходам приходилось пробираться через глубокие лужи, образовавшиеся после таяния снега.

    Видео: E1.RU

    В поселках под Екатеринбургом между тем снег таял не так быстро. В Курганово днем намерили 11-сантиметровый слой снега. А в дачном поселке Луч успели слепить полноценного снеговика.

    Фото: читатель E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: читатель E1.RU

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close