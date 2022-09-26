Екатеринбург проснулся в зиме: снег валил деревья, машины бились, люди лепили снеговиков

Екатеринбург в снежном мареве
Читательница «Фонтанки»
Мощный снегопад обрушился на Екатеринбург 26 сентября. Погода изрядно наломала дров и устроила полосу препятствий для водителей и пешеходов.
За ночь в Екатеринбурге выпало более 2 см снега, сообщает портал E1.RU. Он продолжил валить и утром. Непогода привела к массовому «деревопаду»: под тяжестью осадков ломались как ветки, так и целые деревья. Иногда прямо на глазах у оказавшихся рядом людей.
Деревья валились на машины, перегораживали дороги, повисали на проводах. В мэрии Екатеринбурга E1 рассказали, что после засушливого лета «деревья явно не в лучшем состоянии», а снег — мокрый и тяжелый, вот они и не выдерживали веса.
Видео: E1.RU
Видео: E1.RU
Из-за непогоды центр Екатеринбурга встал в 9-балльных пробках, а цены на такси местами взлетели в 2–3 раза. На трассах было скользко, из-за чего происходят аварии. На Полевском тракте в кювет улетели шесть машин. «Извините за эмоции, это нервяк жесткий. Я только приехал на стоянку, слава тебе, господи, что добрался», — рассказал изданию читатель Борис. Екатеринбургская ГИБДД с утра зафиксировала как минимум 32 ДТП.
Видео: E1.RU
А пока водители стояли в пробках, пешеходам приходилось пробираться через глубокие лужи, образовавшиеся после таяния снега.
Видео: E1.RU
В поселках под Екатеринбургом между тем снег таял не так быстро. В Курганово днем намерили 11-сантиметровый слой снега. А в дачном поселке Луч успели слепить полноценного снеговика.