Четверть миллиона финских домохозяйств получат в 2023 году субсидии до 2400 евро на оплату электричества

Правительство Финляндии в следующем году выплатит субсидии размером до 2400 евро в качестве компенсации оплаты счетов за электричество 252 тысячам финских домохозяйствам, сообщают в понедельник, 26 сентября, финские СМИ.



Выплаты предназначены для облегчения положения домохозяйств, страдающих от высоких цен на электроэнергию, объясняют финские чиновники. На субсидии уже зарезервировано около 600 млн евро в бюджете страны, а около 265 млн евро от налоговых поступлений, по расчетам правительства, будут потеряны.