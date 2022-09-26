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    Четверть миллиона финских домохозяйств получат в 2023 году субсидии до 2400 евро на оплату электричества

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    Правительство Финляндии в следующем году выплатит субсидии размером до 2400 евро в качестве компенсации оплаты счетов за электричество 252 тысячам финских домохозяйствам, сообщают в понедельник, 26 сентября, финские СМИ.

    Выплаты предназначены для облегчения положения домохозяйств, страдающих от высоких цен на электроэнергию, объясняют финские чиновники. На субсидии уже зарезервировано около 600 млн евро в бюджете страны, а около 265 млн евро от налоговых поступлений, по расчетам правительства, будут потеряны.

    При этом выплаты носят временный характер и будут применяться только к оплате счетов за электроэнергию в период с января по апрель 2023 года. Вычет из счетов можно получить, если счет за электроэнергию за этот срок будет превышать 2000 евро. В таком случае заплатить придется только 40% от набежавшей за свет суммы, однако максимальный вычет, на который смогут рассчитывать финские домохозяйства, — 2400 евро за четыре месяца.

    Домохозяйствам с низкими доходами также будет выплачено 60% от суммы счета в качестве поддержки, если плата за электроэнергию превысит уже 400 евро. В этом случае максимальный размер субсидий составит 1500 евро.

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