Четверть миллиона финских домохозяйств получат в 2023 году субсидии до 2400 евро на оплату электричества

Правительство Финляндии в следующем году выплатит субсидии размером до 2400 евро в качестве компенсации оплаты счетов за электричество 252 тысячам финских домохозяйствам, сообщают в понедельник, 26 сентября, финские СМИ.
Выплаты предназначены для облегчения положения домохозяйств, страдающих от высоких цен на электроэнергию, объясняют финские чиновники. На субсидии уже зарезервировано около 600 млн евро в бюджете страны, а около 265 млн евро от налоговых поступлений, по расчетам правительства, будут потеряны.
При этом выплаты носят временный характер и будут применяться только к оплате счетов за электроэнергию в период с января по апрель 2023 года. Вычет из счетов можно получить, если счет за электроэнергию за этот срок будет превышать 2000 евро. В таком случае заплатить придется только 40% от набежавшей за свет суммы, однако максимальный вычет, на который смогут рассчитывать финские домохозяйства, — 2400 евро за четыре месяца.
Домохозяйствам с низкими доходами также будет выплачено 60% от суммы счета в качестве поддержки, если плата за электроэнергию превысит уже 400 евро. В этом случае максимальный размер субсидий составит 1500 евро.