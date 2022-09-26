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    Россия приостановила налоговый договор с Латвией. Путин поручил донести это до Риги

    Действие соглашения между Россией и Латвией об избежании двойного налогообложения приостановлено. Соответствующий указ 26 сентября подписал президент РФ Владимир Путин.

    В документе сказано, что он подписан, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Латвийской Республикой своих обязательств» по межправительственному соглашению». Договор будет приостановлен до устранения нарушений со стороны Латвии или до прекращения его действия.

    Российскому министерству иностранных дел поручено направить Риге уведомление о приостановлении соглашения. А правительство должно внести соответствующий законопроект в Госдуму.

    Межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал было подписано в Москве в декабре 2010 года.

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