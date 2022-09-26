    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, зап

    757мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.1eur56.48
    ТЕМА ДНЯ

    Стрельба в Ижевске

    Стрельба в ИжевскеНотариальный адГраница КазахстанаДело МакароваОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    На Парнасе в 2023 году появятся детская и взрослая поликлиники

    обсудить

    В Выборгском районе города к 2023 году завершится строительство сразу двух поликлиник — детской и взрослой. Как отмечают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», сейчас в учреждении для взрослых монтируют окна и делают черновую отделку, а в детском завершают устройство фасада и тоже ведут внутреннюю отделку.

    Строительство обоих объектов в ЖК «Северная долина» началось в 2021 году. Оба здания будут построены по стандарту «Бережливые поликлиники».

    Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи рассчитана на 960 посещений в смену. Поликлиника для детей с отделением скорой помощи рассчитана на 348 посещений в смену. Завершить строительство поликлиник планируется в 2023 году.

    Всего на сегодня компания «Главстрой Санкт-Петербург», основанная промышленником Олегом Дерипаской, возвела 13 социальных объектов в Юнтолово и на Парнасе. Помимо двух поликлиник сейчас на этапе строительства находятся три школы и три детских сада.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close