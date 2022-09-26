На Парнасе в 2023 году появятся детская и взрослая поликлиники

В Выборгском районе города к 2023 году завершится строительство сразу двух поликлиник — детской и взрослой. Как отмечают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», сейчас в учреждении для взрослых монтируют окна и делают черновую отделку, а в детском завершают устройство фасада и тоже ведут внутреннюю отделку.
Строительство обоих объектов в ЖК «Северная долина» началось в 2021 году. Оба здания будут построены по стандарту «Бережливые поликлиники».
Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи рассчитана на 960 посещений в смену. Поликлиника для детей с отделением скорой помощи рассчитана на 348 посещений в смену. Завершить строительство поликлиник планируется в 2023 году.
Всего на сегодня компания «Главстрой Санкт-Петербург», основанная промышленником Олегом Дерипаской, возвела 13 социальных объектов в Юнтолово и на Парнасе. Помимо двух поликлиник сейчас на этапе строительства находятся три школы и три детских сада.