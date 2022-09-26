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    Кино

    На экранах — триллер о материнстве с Марьяной Спивак

    В прокат 29 сентября выходит фильм режиссера Ильи Максимова «Мать моего сына». По сюжету, благополучная пара, военный журналист Марк и его жена Кира, решают усыновить ребенка. В приюте они выбирают малыша Вика. Однако внезапно появляется настоящая мать ребенка, Мари, и предлагает паре пожить вместе в её доме в горах. Это её единственное условие. Герои соглашаются, и, конечно, выясняется, что хозяйка ведёт с ними запутанную игру.

    Фото: скриншот трейлера
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    Таинственную Мари сыграла актриса Марьяна Спивак, известная по работам в сериале «Эпидемия» и в картине Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Киру играет Дарья Жовнер («Доктор Лиза», «Теснота»), а Марка — Евгений Ткачук («Тихий Дон», «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов»). Режиссер Илья Максимов ранее снимал такие детективы и боевики, как «Шаповалов» и «Шпионские игры», — так что и здесь создатели обещают запутанный и увлекательный психологический триллер.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера

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