Рецептурные лекарства начнут продавать по интернету

14 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Документу предстоят несколько этапов рассмотрения, законодатели еще могут внести в него поправки. Но начало положено. Вместе с маркетплейсом здоровья «Здравсити» объясняем, как можно будет приобретать лекарства «по рецепту» онлайн и как не купить подделку.

Проблемы с рецептурными лекарствами многие ощутили в пандемию, когда доставка требовалась прямо на дом. С такими же сложностями сталкиваются пожилые люди с хроническими заболеваниями.



— Пациентам, нуждающимся в курсовой терапии, важен не только фактор удобства доставки, но и цена. По данным аналитического агентства DSM Group*, в структуре интернет-заказов лекарств большую долю занимают рецептурные: за последний год цифра достигала 71%, а выкупить препарат пока можно только в аптеке после предъявления рецепта. Люди ищут ресурсы, где можно купить все сразу по оптимальной цене. Мы приветствуем появление этого законопроекта, — говорит руководитель «Здравсити» Даурен Абеуов.

Сначала дистанционная продажа рецептурных средств будет экспериментом — с марта 2023 до марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Список регионов может быть расширен. Возможно, в него войдет и Петербург.



«По интернету» будут доступны не все лекарства. Перечень должен утвердить Минздрав РФ — и средства с содержанием наркотических или психотропных веществ, лекарства с температурой хранения ниже 15º и сильнодействующие в него не войдут. Кроме того, нельзя дистанционно получить «льготные» препараты.



Рецептурные лекарства можно будет заказать с доставкой на дом. Курьеру нужно предъявить паспорт и рецепт, а также расписаться на специальном бланке, который вернется в аптеку.