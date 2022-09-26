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    «Дойдём до каждого». Глава Бурятии пригрозил мобилизацией продавцам, которые повышают цены на спецодежду

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    Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов пригрозил предпринимателям региона, которые владеют магазинами по продаже спецодежды. Он заявил, что «дойдёт до каждого», кто решил «нажиться» в это время за счёт увеличения стоимости востребованных товаров. О проблеме ему стало известно во время встречи с мобилизованными.

    «Ребята рассказали, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах. Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад, а то вам придется самим готовится к мобилизации, дойдем до каждого», — написал он 26 сентября в своём Telegram-канале.

    Глава Бурятии также напомнил работодателям, что за всеми мобилизованными сохраняются рабочие места. Он заявил, что в случае их увольнения будут приняты самые серьёзные меры.

    По словам Цыденова, всё, что сейчас нужно мобилизованным гражданам и их родным, — это забота, справедливость и соучастие.

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