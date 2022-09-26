«Дойдём до каждого». Глава Бурятии пригрозил мобилизацией продавцам, которые повышают цены на спецодежду

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов пригрозил предпринимателям региона, которые владеют магазинами по продаже спецодежды. Он заявил, что «дойдёт до каждого», кто решил «нажиться» в это время за счёт увеличения стоимости востребованных товаров. О проблеме ему стало известно во время встречи с мобилизованными.



«Ребята рассказали, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах. Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад, а то вам придется самим готовится к мобилизации, дойдем до каждого», — написал он 26 сентября в своём Telegram-канале.

