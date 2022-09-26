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    Рубль заметно укрепляется к евро, обвал российских акций ему не вредит

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    Российский рубль на торгах Московской биржи в понедельник, 26 сентября, заметно подорожал относительно евро.

    Утренние торги на бирже стартовали в 7 утра мск с резкого скачка. За считаные минуты евро подорожал сразу на 2,5 рубля (+4,5 %, с 56,35 до 58,97). Однако почти мгновенно этот настрой, явно спроецированный с терпящей сегодня бедствие фондовой секции биржи, был сбит.

    Уже в 7:05 курс скорректировался, и рубль даже укрепился по отношению к евро. К 9 утра при относительно малом объеме торгов цена вновь поднялась было до 57,2, однако затем наступательная инициатива сникла. Уже к полудню стоимость евро опустилась ниже 56, а к 14:00 уже оказалась в районе 55,8.

    Курс рубля к доллару также испытывал сильное давление с утра, подскакивая с начальных 57,9 до 58,87 на открытии и после легкой коррекции даже до 58,94. Однако к обеду стоимость доллара также пошла вниз. По состоянию на 14:00, за него давали 57,88 рубля.

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