Рубль заметно укрепляется к евро, обвал российских акций ему не вредит

Российский рубль на торгах Московской биржи в понедельник, 26 сентября, заметно подорожал относительно евро.



Утренние торги на бирже стартовали в 7 утра мск с резкого скачка. За считаные минуты евро подорожал сразу на 2,5 рубля (+4,5 %, с 56,35 до 58,97). Однако почти мгновенно этот настрой, явно спроецированный с терпящей сегодня бедствие фондовой секции биржи, был сбит.

Уже в 7:05 курс скорректировался, и рубль даже укрепился по отношению к евро. К 9 утра при относительно малом объеме торгов цена вновь поднялась было до 57,2, однако затем наступательная инициатива сникла. Уже к полудню стоимость евро опустилась ниже 56, а к 14:00 уже оказалась в районе 55,8.