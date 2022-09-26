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    В прокат выходит казахская драма — участник Венецианского кинофестиваля «Голиаф»

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    С 29 сентября в кино — фильм «Голиаф», снятый режиссером и сценаристом Адильханом Ержановым. Главный герой, инвалид Арзу, живёт своей спокойной, хоть небогатой жизнью, пока её не разрушает неожиданная трагедия: жену Арзу убивает жестокий криминальный авторитет Пошаев, держащий весь городок в страхе. Будет ли Арзу мстить?.. По словам режиссера, притча об этом, а еще — о природе власти и подчинения, и о противостоянии большого человека и маленького — как Давида и Голиафа.

    Фото: скриншот трейлера
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    Съемки фильма проходили летом 2021 года в пригороде Алматы. Премьера «Голиафа» состоялась на 79-м Венецианском фестивале в конкурсной программе «Новые горизонты». В картине сыграли актёры, уже работавшие с режиссером: Пошаева изобразил Данияр Алшинов, ранее исполнявший главные роли в других фильмах Ержанова — «Черном, черном человеке», «Бое Атбая» и «Коллективном иммунитете».

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера

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