В прокат выходит казахская драма — участник Венецианского кинофестиваля «Голиаф»

С 29 сентября в кино — фильм «Голиаф», снятый режиссером и сценаристом Адильханом Ержановым. Главный герой, инвалид Арзу, живёт своей спокойной, хоть небогатой жизнью, пока её не разрушает неожиданная трагедия: жену Арзу убивает жестокий криминальный авторитет Пошаев, держащий весь городок в страхе. Будет ли Арзу мстить?.. По словам режиссера, притча об этом, а еще — о природе власти и подчинения, и о противостоянии большого человека и маленького — как Давида и Голиафа.
Съемки фильма проходили летом 2021 года в пригороде Алматы. Премьера «Голиафа» состоялась на 79-м Венецианском фестивале в конкурсной программе «Новые горизонты». В картине сыграли актёры, уже работавшие с режиссером: Пошаева изобразил Данияр Алшинов, ранее исполнявший главные роли в других фильмах Ержанова — «Черном, черном человеке», «Бое Атбая» и «Коллективном иммунитете».
16+
Федор Дубшан