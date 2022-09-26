Утро понедельника на дорогах Петербурга оказалось пробочным и хлебным

Утренние пробки в Петербурге 26 сентября оказались плотнее обычного даже для осени. Во Фрунзенском районе один из перекрестков «к завтраку» усыпали батонами и булочками.



Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Лиговского проспекта и Прилукской улицы столкнулись Mitsubishi Outlander и «Газель» с хлебом. От удара кроссовер развернуло поперек дороги и уложило на бок, а фургон перегородил «выделенку» для общественного транспорта. «По дороге море хлеба валялось, батоны и булочки «Хлебного дома», — пишет участник группы Андрюха.