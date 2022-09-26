Утро понедельника на дорогах Петербурга оказалось пробочным и хлебным

Утренние пробки в Петербурге 26 сентября оказались плотнее обычного даже для осени. Во Фрунзенском районе один из перекрестков «к завтраку» усыпали батонами и булочками.
Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Лиговского проспекта и Прилукской улицы столкнулись Mitsubishi Outlander и «Газель» с хлебом. От удара кроссовер развернуло поперек дороги и уложило на бок, а фургон перегородил «выделенку» для общественного транспорта. «По дороге море хлеба валялось, батоны и булочки «Хлебного дома», — пишет участник группы Андрюха.
На перекрестке улицы Маршала Говорова с улицей Метростроевцев водители «сообразили на троих»: столкнулись Audi, KIA и «Лада», рассказывает Марина. Судя по фото, Audi не поместилась между KIA и «Ладой».
А на Светлановском проспекте, возле дома 34, корпус 1, произошло ДТП с мотоциклом. По предварительной информации, женщина на автомобиле перестроилась в мотоциклиста, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». Байкер в порядке, добавляют в мотосообществе.
В целом петербургские улицы утром понедельника были загружены на 7 баллов, что на 1 балл больше обычного. Плотнее всего было на Заневском проспекте и проспекте Косыгина, Пискарёвском проспекте и участке проспект Культуры — Тихорецкий проспект, в сторону центра там фиксировали 8 баллов. Самые крупные пробки утра были:
- в 9:25 на внутреннем кольце КАД — 7,5 км от реки Оккервиль до Октябрьской набережной;
- в 10:00 на Приморском шоссе — 7,2 км от станции Лисий Нос до Коннолахтинского проспекта;
- в 9:03 на проспекте Обуховской Обороны — 6,2 км от Шлиссельбургского проспекта до улицы Крупской;
- в 8:41 на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина — 5,4 км от поворота к логистическому складу до Индустриального проспекта;
- в 10:00 на Московском шоссе — 5,1 км от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn.