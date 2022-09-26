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    «Это уроки правления и управления великой и опасной Империей». Радзинский на творческом вечере погрузит в историю

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    Эдвард Радзинский в одном интервью назвал себя «путешественником во времени». Исторические персоны — Нерон, Казанова, Иван Грозный, Екатерина Великая, по его признанию, для него реальнее нынешних людей. Тайны современников он не знает, а некоторые тайны исторических личностей раскрыл. 27 сентября в концертном зале «Колизей» — авторский вечер Радзинского. 16+

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    Волю воображению Эдвард Станиславович даёт, но оговаривает: лишь настолько, насколько позволяют исторические документы. «Николая II» Радзинский начинал писать как роман, но книга будто сама вывела его в документалистику. В 1988 году он «вычислил», что в архиве Октябрьской революции есть записка чекиста Юровского о расстреле семьи Романовых. Когда Радзинский набирал её текст на компьютере (мало у кого тогда были персональные компьютеры), тот не выдержал, «умер» — вместе с полутысячей страниц романа. Писатель с облегчением отказался от затеи. А потом Радзинскому на съемную дачу стали звонить и настоятельно требовать к телефону Юровского — позже оказалось, что такая фамилия была у сына хозяйки дачи. Следующую дачу довелось снимать у людей по фамилии Романовы. Это был знак: надо возвращаться к работе. Но писать не роман, а документальную книгу. Радзинский продолжил искать в архивах, соединяя показания участников расстрела. Документы сами «выходили» на него — например, телеграмма, которая доказывала, что Ленин не просто знал о готовящемся расстреле царской семьи, но его инициировал.

    «Когда я перелистываю страницы истории, я там живу, я это всё вижу, — говорит Эдвард Радзинский о своем предстоящем авторском вечере. — Каждое выступление — это сотворчество: моё и зала, наш общий труд. Это будет история жизни правителей, наших царей, которые вели страну к славе и привели в бездну. Это уроки правления и управления великой и опасной Империей».

    Авторский вечер «Голоса сквозь столетия» в «Колизее» состоится 27 сентября, начало в 19:00.

    Александра Шеромова

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