«Это уроки правления и управления великой и опасной Империей». Радзинский на творческом вечере погрузит в историю

Волю воображению Эдвард Станиславович даёт, но оговаривает: лишь настолько, насколько позволяют исторические документы. «Николая II» Радзинский начинал писать как роман, но книга будто сама вывела его в документалистику. В 1988 году он «вычислил», что в архиве Октябрьской революции есть записка чекиста Юровского о расстреле семьи Романовых. Когда Радзинский набирал её текст на компьютере (мало у кого тогда были персональные компьютеры), тот не выдержал, «умер» — вместе с полутысячей страниц романа. Писатель с облегчением отказался от затеи. А потом Радзинскому на съемную дачу стали звонить и настоятельно требовать к телефону Юровского — позже оказалось, что такая фамилия была у сына хозяйки дачи. Следующую дачу довелось снимать у людей по фамилии Романовы. Это был знак: надо возвращаться к работе. Но писать не роман, а документальную книгу. Радзинский продолжил искать в архивах, соединяя показания участников расстрела. Документы сами «выходили» на него — например, телеграмма, которая доказывала, что Ленин не просто знал о готовящемся расстреле царской семьи, но его инициировал.

