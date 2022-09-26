«Че за гонки-то устроили?» Водителю «Лады» в Ленобласти хватило выстрела в воздух, чтобы сдаться полиции

Сотрудникам ГИБДД в Бокситогорском районе Ленинградской области пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя. Но хватило и одного выстрела в воздух.

Патрулируя трассу А-114 «Вологда — Новая Ладога», сотрудники ДПС между поселками Подборье и Заборье обратили внимание на автомобиль ВАЗ, нарушавший ПДД, сообщает 26 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Инспекторы попытались остановить нарушителя, но тот требования проигнорировал и вместо этого ускорился, пытаясь скрыться. Полицейские начали преследование.

Во время погони сотрудники ГИБДД по громкой связи неоднократно требовали от водителя остановиться, но тот продолжал мчать, создавая угрозу безопасности других участников движения. Въехав в Заборье на улицу Годовикова, полицейские решили применить оружие. Несколько раз предупредив лихача по громкой связи, инспектор сделал предупредительный выстрел — и этого оказалось достаточно, чтобы тот остановился и сдался.

За рулем ВАЗа оказался 18-летний местный житель. Он был пьян, поэтому и пытался избежать общения с полицией. В итоге на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 (за «пьяную» езду) и ч. 2 ст. 12.25 (за невыполнение требований об остановке) КоАП РФ. В результате применения оружия никто не пострадал.