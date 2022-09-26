Разворот фуры на трассе М-10 «Россия» закончился трагично для двух петербуржцев

Тяжелое ДТП произошло на федеральной трассе «Россия» в Тосненском районе Ленобласти вечером 25 сентября. Два человека на легковой машине погибли в столкновении с фурой.
Авария случилась около 18:07 воскресенья на 658-м километре автодороги М-10, неподалеку от Ульяновки, сообщает 26 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 67-летний житель Краснодарского края, двигаясь на грузовике Volvo с полуприцепом в направлении от Москвы к Петербургу, в нарушение разметки пошел на разворот из крайней правой полосы через технологический разрыв и не пропустил попутный ВАЗ-2111.
В результате аварии 55-летний петербуржец, управлявший «Ладой», и его 33-летний пассажир, тоже житель Петербурга, от полученных травм скончались на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водителя фуры задержали и поместили в изолятор.
Минувшие выходные и пятница оказались богаты на серьезные ДТП, в которых пострадали почти полсотни человек и 9 — погибли. По данным УГИБДД, в Петербурге за 23–25 сентября зафиксировали 861 ДТП, в 22 из которых были пострадавшие. Травмы в них получили 26 человек, включая двоих детей, двое взрослых погибли. В Ленобласти произошли 244 аварии, в том числе 22 с пострадавшими. Травмы в них получили 18 взрослых и двое детей, погибли семеро.