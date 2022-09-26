Разворот фуры на трассе М-10 «Россия» закончился трагично для двух петербуржцев

Тяжелое ДТП произошло на федеральной трассе «Россия» в Тосненском районе Ленобласти вечером 25 сентября. Два человека на легковой машине погибли в столкновении с фурой.



Авария случилась около 18:07 воскресенья на 658-м километре автодороги М-10, неподалеку от Ульяновки, сообщает 26 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 67-летний житель Краснодарского края, двигаясь на грузовике Volvo с полуприцепом в направлении от Москвы к Петербургу, в нарушение разметки пошел на разворот из крайней правой полосы через технологический разрыв и не пропустил попутный ВАЗ-2111.